Дистанционка, детали школьного меню и стипендии в вузах – итоги недели в образовании

Редакция "Учеба 24" собрала все главные новости, которые произошли в сфере образования на этой неделе – с 17 по 21 января 2022 года. В частности, читайте о дистанционке в школах, скандалах из-за нового питания учеников и об увеличении стипендий в вузах.

Дистанционка в школах

В Украине все больше детей стали болеть COVID-19. Поэтому школы в некоторых городах начали переходить на дистанционное обучение.

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Во Львовской области 19 января решили перевести учеников 5 – 11 классов на дистанционное обучение из-за роста количества больных коронавирусом. Вузам там также рекомендуют обучать студентов онлайн, но окончательное решение будет принимать комиссия по ТЕБ и ЧС.

В Черновицкой области все школы также переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19. Дети идут на дистанционку с 21 января. Онлайн-занятия вводятся на две недели – до 6 февраля включительно.

И в Тернополе школьники переходят на онлайн-обучение. Пока будут учиться онлайн только ученики 5 – 11 классов, начальная школа – в очном режиме.

А в Сумах и Ивано-Франковске на дистанционку перевели отдельные классы или несколько школ.

Подробности о школьном меню

За минувшие сутки, 19 января, по всей Украине зарегистрировали почти 18,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом . Известно, что среди пациентов 2 044 ребенка. В последний раз такие высокие показатели фиксировали в ноябре.

В МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и не привязываются к рецептам Клопотенко. Там могут самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карты в зависимости от пищевых привычек определенного региона.

Сергей Шкарлет заверил, что Клопотенко показал, что из простых продуктов в соответствии с нормами можно создать вкусную и полезную еду. Но школьные повара могут готовить свои блюда. Уже многие школы формируют собственные технологические карточки.

Важно Кто имеет право на бесплатное питание в учебных заведениях

Кто и за что отвечает в организации школьного питания? Министерство здравоохранения отвечает за все вопросы, которые касаются разработки норм питания. А территориальные органы Госпотребслужбы обеспечивают контроль за соблюдением требований в заведениях.

В то же время, вид, вкус и качество блюд для учащихся – это ответственность школ. Учредитель заведения, директор школы и поставщики пищевых продуктов и услуг отвечают за:

планирование и организацию питания;

материально-техническое обеспечение столовой (пищеблока) и буфета;

соблюдение требований санитарного законодательства;

соблюдение законодательства по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов;

выполнение норм питания;

соответствие меню и ассортимента буфета;

безопасность и качество сырья, пищевых продуктов и готовых блюд.

Добавим, что омбудсмен по правам человека Людмила Денисова приступила к мониторингу школ во всех регионах для проверки обновленного питания. Больше об этом – читайте здесь.

Презентация нового школьного меню / Фото из соцсетей

Первая леди Елена Зеленская подчеркнула, что ее команда была готова к критике. Однако они это делают для здоровья детей. По ее словам, нормы о снижении количества соли и сахара утвердил Минздрав.

Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей младше 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями! Стоит ли бороться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть,

– заявила первая леди.

По ее наблюдениям, отрицательные отзывы на самом деле не превалируют. Скорее, разделение такое – комментарии "за", "конструктивная критика" и группа тех, кто вообще не хочет изменений.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, почему его меню в школах так критикуют. По его словам, любая реформа всегда вызывает сопротивление – особенность человеческого мозга, воспринимать изменения как угрозу.

"Сейчас идет активная фаза реформы и такая широкая огласка – это хорошо, значит, изменения действительно происходят. Скажу честно, я был готов к критике реформы", – заявил он.

Клопотенко отмечает, что невозможно в один момент изменить питание в 15 тысячах школ страны. Ведь всегда будут те, кто что-то неправильно понял, не разобрался до конца или те, кому не нравятся изменения.

Что известно о новом питании в школах С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, разработанное известным шефом-поваром Евгением Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская. Теперь примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. А картофель как отдельное блюдо можно предлагать не больше двух раз в неделю. Мясные блюда (очищенные от волокон курица, индейка, нежирная свинина, телятина) следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами. Завтрак, обед и ужин должны содержать по одной порции зерновых продуктов или картофеля, овощей, фруктов, мясных или рыбных блюд, молочных или кисломолочных продуктов. Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. А питьевая вода должна быть доступна во время еды. Однако обновленное питание понравилось не всем. Родители возмущаются маленькими порциями и высокими ценами, говорят, что детям дают несоленую пищу и несладкие напитки, которые дети отказываются есть. Подробности – читайте в статье.

Добавим, что во Львове обещают уже с февраля ввести новое меню в школах. В настоящее время учебные заведения закупают оборудование, необходимое для приготовления блюд.

Стипендии для студентов в вузах

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что количество получателей стипендий в 2022 году составит 40 – 45%. "Таким образом, количество студентов-стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий увеличится", – добавил он.

Почему возник скандал со стипендиями? Студенты в последние месяцы жаловались в МОН, ведь там не сообщали, каким будет процент стипендиатов.

Все потому, что 1 сентября правительство увеличило стипендии, но для этого решили уменьшить лимит стипендиатов.

Уменьшение лимита вызвало большой резонанс среди студентов, органов студенческого самоуправления и профильных профсоюзов. Поэтому было принято новое постановление №1256 от 2 декабря 2021 года, которое вернуло "старый" лимит. Однако, декабрьское постановление не отменяло предыдущее сентябрьское постановление,

– говорят студенты.

Как увеличатся стипендии для студентов? С 1 января 2022 года студентам вузов, колледжей и профтехов повысили размер стипендий:

теперь обычная академическая стипендия для студентов вузов должна составлять 2 000 гривен, а повышенная – 2 550 гривен,

а студенты техникумов, колледжей и лицеев будут получать 1 510 гривен (повышенная – 1 930 гривен),

студенты профтехов будут получать 1 250 гривен стипендии.

Скандалы в образовании

Под Киевом учительница ударила первоклассника головой о парту

Под Киевом учительница младших классов Лариса Рудык устраивала буллинг над учениками. Одного школьника она ударила головой о парту так, что у него пошла кровь из губы.

А другого ученика женщина ударила рукой по спине, потому что он вертелся за партой. Кроме физического насилия, учительница применила и психологическое насилие – обиды, крики и запугивание.

Ученик "заминировал" четыре школы в Черкасской области

В Черкасской области ученик 9 класса сообщил о "заминировании" четырех школ. Школьник сделал это, потому что хотел, чтобы детей перевели на дистанционное обучение. Подробности – читайте в статье.

К теме Как ученикам и учителям действовать в различных чрезвычайных ситуациях: разъяснение эксперта

На Закарпатье учительница травила первоклассницу

Учительницу Копашнивской школы на Закарпатье суд оштрафовал на 850 гривен за систематический буллинг первоклассницы. Но, несмотря на буллинг, в школе педагога не отстранили, а дали устное предупреждение.

Воспитательница садика "спалилась" с поддельным COVID-сертификатом

В Каменском Днепропетровской области суд рассмотрит дело воспитательницы детского сада, которая пользовалась фейковым COVID-сертификатом. Женщине грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

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Суд обязал школу в Сумах выплатить зарплату отстраненному педагогу

Суд удовлетворил иск педагога сумской школы №11, отстраненной от работы с 8 ноября из-за того, что женщина не вакцинировалась от коронавируса. Теперь школа должна выплатить ей в общей сложности 23,8 тысячи гривен.

В Украине школьники сидят в холодных классах

В Украине родители жалуются на недостаточное отопление в школах, поэтому детям приходится мерзнуть в холодных классах. По их словам, в школах ученикам приходится сидеть в классах при температуре в помещении в +10, +8, а также +7 градусов. Такая ситуация наблюдается в разных городах.

Марцинкив предложил легализовать взносы в садах

В Ивано-Франковске городской голова Руслан Марцинкив предложил легализовать родительские взносы в детских садах. Он считает, что нужно ввести символическую плату с родителей. Подробности – читайте здесь.

Псевдоминирование учебных заведений

В последнее время по всей стране наблюдается волна фейковых минирований разных общественных заведений, в том числе школ. И это срывает обучение.

Важно Как обсуждать с детьми фейковые заминирования в школах: советы родителям

Поэтому в нескольких городах Украины решили перевести школы на дистанционное обучение. В частности, такое решение уже приняли власти в Черкассах, Бердянске, Кривом Роге и Николаеве.

Кроме того, в Киеве в правоохранительные органы два дня подряд поступали сообщения о заминировании десятков киевских школ. Специалисты проверили 46 учебных заведений, но взрывчатку не нашли.

Также в Одессе сообщали о заминировании лицея. Правоохранители проверили эту информацию. Подробности – читайте в статье.

Позитивные новости в образовании

Школьница из Черкасс выиграла всеукраинскую олимпиаду по 10 предметам

Ученица черкасской гимназии №9 Анна Чижик победила на всеукраинской олимпиаде по 10 предметам – украинскому языку, украинской литературе, зарубежной литературе, английскому языку, немецкому языку, математике, истории Украины, Всемирной истории, географии и биологии. Ее отметили стипендией и дипломом.

На пробное ВНО-2022 зарегистрировались 43 тысяч участников

Для участия в пробной внешней независимой оценке в этом году по состоянию на 17 января зарегистрировались почти 43 тысячи человек. В целом регистрация продлится до 22 января.

Уже традиционно больше всего выбрали тестирования по украинскому языку и литературе, математике, английскому языку. Подробности – читайте в статье.