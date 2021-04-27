После защиты диссертации Кивы журналисты попросили двух членов Научного совета прокомментировать свое решение.
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"Я Киву не знаю, я оценивал его диссертацию"
Один из членов Ученого совета считает, что нардеп Илья Кива писал диссертацию самостоятельно. "Киву не знаю вообще, я оцениваю его научную работу", – заявил он.
"Критикуют, потому что хотят дискредитировать науку в Украине"
Другая член Ученого совета на вопрос, почему вокруг защиты диссертации Кивы возник такой ажиотаж, а люди в соцсетях его критикуют, сказала:
"Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине... У меня не было показаний, чтобы не голосовать за".
Как члены ученого совета прокомментировали защиту диссертации Кивы: видео "Громадське"
Как Кива оконфузился во время защиты диссертации
Добавим, что ранее в интернете обнародовали фрагмент из защиты диссертации с моментом, когда один из членов приемной комиссии поставил Киве вопрос. Однако, нардеп ушел от ответа.
А также нам удалось снять момент защиты Кивы, на котором можно услышать вопрос о сути понятия "демократический евроинтегрований государственный управленческий аппарат".
Вопрос звучал так: "Какой смысл вы вкладываете в понятие демократический евроинтегрований государственный управленческий аппарат". На это Кива ответил так: "Спасибо за вопрос, понял его полностью, а ответ мы предоставим в следующей нашей научной работе".
Что известно о защите диссертации Ильи Кивы
- Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию 26 апреля. Она имела такое название: "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Члены ученого совета единогласно поддержали защиту диссертации народного депутата от ОПЗЖ.
- Однако бывшая министр образования и науки Анна Новосад заявила, что ученую степень Кивы еще должна утвердить Аттестационная комиссия МОН. То есть решение Ученого совета пока не окончательное.
- Во время защиты диссертации в зал сначала пускали не всех журналистов. Пропустили только журналистов телеканалов Newsone, "112 Украина", ZIK и "Прямого независимого".
- Стоит добавить, что вход в аудитории также блокировали трое мужчин – Кива отметил, что это студенты или аспиранты. Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали от журналистов.