После защиты диссертации Кивы журналисты попросили двух членов Научного совета прокомментировать свое решение.

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"Я Киву не знаю, я оценивал его диссертацию"

Один из членов Ученого совета считает, что нардеп Илья Кива писал диссертацию самостоятельно. "Киву не знаю вообще, я оцениваю его научную работу", – заявил он.

"Критикуют, потому что хотят дискредитировать науку в Украине"

Другая член Ученого совета на вопрос, почему вокруг защиты диссертации Кивы возник такой ажиотаж, а люди в соцсетях его критикуют, сказала:

"Все сделано для того, чтобы дискредитировать науку в Украине... У меня не было показаний, чтобы не голосовать за".

Как члены ученого совета прокомментировали защиту диссертации Кивы: видео "Громадське"

Как Кива оконфузился во время защиты диссертации

Добавим, что ранее в интернете обнародовали фрагмент из защиты диссертации с моментом, когда один из членов приемной комиссии поставил Киве вопрос. Однако, нардеп ушел от ответа.

А также нам удалось снять момент защиты Кивы, на котором можно услышать вопрос о сути понятия "демократический евроинтегрований государственный управленческий аппарат".

Вопрос звучал так: "Какой смысл вы вкладываете в понятие демократический евроинтегрований государственный управленческий аппарат". На это Кива ответил так: "Спасибо за вопрос, понял его полностью, а ответ мы предоставим в следующей нашей научной работе".

Что известно о защите диссертации Ильи Кивы