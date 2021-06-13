Никаких возражений относительно диссертации Кивы в МОН не поступало, – Шкарлет

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что относительно диссертации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы возражений в Минобразования не поступило. Впрочем, журналисты-расследователи это отрицают.

Сейчас в Министерстве образования и науки проверяют материалы о присвоении Киве степени кандидата наук. Документы попали на экспертизу.

Внимание МОН начало проверять кандидатскую диссертацию Ильи Кивы

Щкарлет заявил о своей уверенности, что специалисты министерства и экспертный совет сделают профессиональную экспертизу этой диссертации. Дальше будут решать на основании фактов, отметил он.

Впрочем, как добавил министр, никаких возражений относительно диссертации Кивы не поступало, несмотря на общественное сопротивление.

Ни одного возражения в Минобразования вообще не поступило. И даже сегодня, когда дело по диссертации поступило – никаких фактов, ничего нет,

– заявил Шкарлет.

"Сопротивление какое? В соцсетях? Это всегда. Если у кого есть какие-то подтверждения одного, другого, третьего, официально человек должен подписаться, что у него есть. Нельзя просто из соцсетей бросить обезличенную информацию, ведь это "анонимка" объективно", – добавил он.

Журналисты отрицают

В то же время журналист Даниил Мокрик на своей странице в фейсбуке написал, что заявление о нарушении передали в Минобразования через несколько дней после защиты Кивой диссертации.

"Это – ложь. Через несколько дней после защиты мы с юристами Bihus.Info направили в МОН заявление, в котором указали на основные нарушения в диссертации. Из Министерства получили ответ, что сведения будут учтены", – написал он.

Защита диссертации Кивы: что известно