Основательница и владелец детских садов и альтернативной школы в Боярке Виктория Островская рассказала об особенностях и способах налаживания дисциплины среди детей дошкольного возраста.

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По ее словам, все поступки в детстве диктовались эмоциями, и мы никогда не думали, что могут быть определенные последствия. Поэтому запомните, что никакого злого умысла у ребенка нет.

Авторитарные методы дисциплины

Эксперт подчеркнула, что общество предлагает дисциплинарные методы, помогающие достичь быстрых результатов:

повышение голоса, предостережения и угрозы, запугивание ребенка, ультиматумы;

подкрепление нежелательного поведения, метод последствий ("Ты опять ударил Сашку – сладкого не получишь");

ребенок отправляется в угол, игнорирование и бойкоты.

Однако проблема с современными методами дисциплины заключается в том, что они в основном направлены на искоренение плохого поведения, а не на понимании его причин.

Доктор философии, канадский психолог и автор книги "Держитесь за своих детей" Гордон Ньюфелд говорит, что привязанность ребенка к взрослому включает желание у самого ребенка быть хорошим, что и является самой большой мотивацией к хорошему поведению.

Поэтому задача воспитателя – установить привязанность ребенка к себе. Только так ребенок будет чувствовать себя защищенным, а это в свою очередь позволяет предотвратить проявления негативного поведения.

Метод формирования добрых намерений

Формирование добрых намерений – это подход к воспитанию, который помогает предотвратить проблемное поведение и будет наиболее эффективным в долгосрочной перспективе.

Дети в своем дошкольном возрасте еще не могут контролировать свои эмоции, и физиологически эти возможности у них появляются примерно в возрасте 5 – 7 лет. Это очень важно учитывать перед тем, как начинать работать с ребенком.

Метод формирования добрых намерений заключается в том, чтобы принимать меры еще до того, как случились серьезные проблемы, а не тогда, когда эмоции у ребенка зашкаливают. Это заранее может облегчить ситуацию, позволяет лучше всего для всех уладить инцидент и сократить сопротивление ребенка.

Как дисциплинировать детей в садике

Поощряйте желание ребенка быть хорошим

Установите с ребенком контакт – это попадание в зону внимания другого в дружеской манере. Приветствие, улыбка, расспросы о жизни, интересах, выслушивание без попыток покритиковать. Это приемы завладения вниманием.

Во время проблемного поведения всегда показывайте ребенку, что с вашими отношениями все в порядке. Ведь ребенок больше всего боится не наказания, а угрозы, что воспитатель больше его не будет его любить. Ваша задача – заверить его в обратном.

Не воспитывайте ребенка во время инцидента

Не нужно моментально реагировать на инцидент, наказывать, пытаться преподать урок, доказать или подавить. Наоборот – в сложных моментах с детьми нужно делать как можно меньше сопротивления и истерики.

Схема разговора с ребенком после инцидента, когда он успокоился:

Показать ребенку, что ваши отношения в порядке.

Помочь рассказать, что произошло.

Проговорить эмоции.

Найти и заметить добрые намерения ребенка.

Подсказать идеи или обсудить вместе, выслушать.

Выслушать идеи ребенка, как вести себя в следующий раз в такой ситуации.

Дать понять, что ваши отношения в порядке, вы готовы поддержать и помочь ему.

Переключайте внимание ребенка

Если ребенок прыгает на кровати или отбирает игрушки у других детей, отвлеките его. Спросите, не хочет ли он нарисовать рисунок или почитать вместе с вами книгу.

Мотивируйте ребенка исправлять ошибки

Если вы увидите, что ребенок испачкал одежду или стены, попросите его смыть краску. Если он разрушил башню из кубиков, которую построил другой малыш, предложите ему построить башню заново.

Сделайте замечание, если это необходимо

Если ребенок плохо себя ведет, следует сразу же сделать ему замечание. Ведь если это откладывать, то ребенок забудет об этом инциденте. Если вы в качестве наказания за истерику отменяете ее, например, поход в зоопарк в другой день, то ей это покажется случайным и незаслуженным наказанием.

К слову, недавно в Днепре из детского сада сбежала 4-летняя воспитанница. Девочка незаметно для воспитателей ушла из учреждения образования в город. Маленькую беглянку обнаружили местные и позвонили в полицию. Детали – читайте в статье.