В чем секрет таких отношений? По словам психологов, педагог должен разработать правила в классе совместно с учениками. Так он будет стимулировать у школьников потребность и заинтересованность в образцовом поведении.

К теме Один из лучших учителей назвал три основные проблемы, с которыми сталкиваются украинские педагоги

Как поощрить детей к дисциплине

Эксперты рассказали, что простая формула может помочь дисциплинировать класс: дисциплина без стресса = позитив + право выбора + рефлексия.

Позитивная атмосфера

Учитель может утром собрать младших школьников и провести дискуссию о назначении правил. При обсуждении можно привести примеры норм поведения:

класть вещи на свои места,

решать проблемы с помощью слов,

научиться слушать собеседника и тому подобное.

Но учитель обязательно должен донести до детей главный месседж – правила созданы не для ограничения прав детей, а для обеспечения безопасности. Они регулируют поведение, чем запрещают определенные действия.

Совет учителю! Не бойтесь улыбаться ученикам или поддерживать с ними зрительный контакт. Это их взбодрит. Также поддерживайте позитивную атмосферу, ведь иногда шутка может помочь ученикам лучше концентрироваться на уроке.

Право выбора

Также ученики должны выбрать несколько конкретных правил, согласовать их с учителем, записать на ватман и повесить на стену.

Как нужно генерировать правила: инструкция

Правила должны способствовать обучению учащихся. К примеру, поднимать руку, прежде чем ответить; внимательно слушать учителя, прислушиваться к мнению одноклассников и тому подобное. Каждый пункт правил нужно формулировать положительно, без использования частицы "не". Ведь суть дисциплины не в наказании, а в том, чтобы научить детей действовать правильно. Учителю надо вместе с классом обсудить последствия несоблюдения определенных правил. Например, два опоздания – учитель звонит родителям учеников; первое невыполненное домашнее задание – предупреждение, второе – оценка в дневник.

Рефлексия (размышления)

Учитель также должен периодически задавать вопросы, благодаря которым школьники будут учиться эмоциональной грамотности.

Например: Что вы чувствовали, когда одноклассники внимательно слушали ваш ответ? Опишите ваши эмоции, когда удалось выполнить нелегкое домашнее задание.

Психологи уверяют, что после того, как класс сгенерирует собственные правила, учитель должен обратить внимание на дисциплину. Это должно быть поощрение школьников моделировать поведение правильно.

Так, показывая ученикам, как выглядит примерное поведение, вы дадите им понять, на что стоит равняться. И обязательно хвалите разных учеников: не нужно разделять класс на "любимых" и "нелюбимых" учеников.

Что делать, когда ученики нарушают правила

В таком случае учитель должен напомнить классу, что именно они утвердили правила, и поощрите их корректировать собственное поведение.

К тому же, педагоги должны помочь детям научиться контролировать эмоции. Например, в ситуации, когда двое учеников шепотом говорят во время рассказа учителя, нужно спокойно сказать: "Сейчас моя очередь говорить, а ваша – слушать".