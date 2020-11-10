Бесплатные школы появились еще в 19 веке в некоторых странах, в частности в США, Германии, Италии, Испании, Франции и Британии. Но это было не полноценное образование, а некий благотворительный набор знаний, который необходим, чтобы человек мог полноценно жить в обществе.

Но и в большинстве стран сейчас родители либо платят за обучение ребенка лично, либо платят за его образование налогами, передает издание "Освитория".

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Однако остались государства, где до сих пор существует бесплатное образование.

В каких странах образование бесплатное и какое оно

Китай

В государственных школах Китая на обучение влияют преимущественно чиновники, а руководителей учебных заведений можно легко уволить. В таких школах дают базовый набор знаний для жизни в социуме, начальную военную и трудовую подготовку и одинаковое политическое видение.

Большинство учеников ходят еще и в платные образовательные центры, где повышают знания. Ведь государственная школа не дает достаточной базы для поступления в университеты.

Интересно, что в Китае только один ребенок из семнадцати ходит в частную школу. Ведь они недешевы и стоят от 3 тысяч долларов в месяц. Такие ученики проживают в пансионе, питаются, учатся по современным методикам и имеют высокие шансы поступить в университеты.

Все остальные имеют бесплатное неполное среднее образование. Но учиться там довольно трудно, ведь в классах по 40-80 детей, поэтому учителям приходится говорить в микрофон, чтобы все слышали. А дисциплина в таких школах как в армии: за опоздание – уборка класса или все уроки стоять. Учеников учат дедовским способом: требуют запоминать слово в слово определения из учебников.



Обучение учащихся в Китае / Фото "Освіторія"

Кроме того, там везде царит конкуренция. Так, если после завершения начальной школы оценки низкие, то до университета ученик уже не дойдет. А высшее образование, которое получает лишь 10% выпускников, — единственный шанс иметь высокооплачиваемую работу.

Также в бесплатных школах есть государственные экзамены (не просто контрольные работы, а ) дважды в год уже в начальной школе. А уроки в школе длятся по 8-9 часов, затем секции, домашние задания, репетиторы до поздней ночи.

Сингапур

В Сингапуре многие дети ходят в государственные школы, но там тоже присутствует конкуренция. Ученики занимаются по 16 часов в сутки шесть дней в неделю, а в воскресенье имеют большое домашнее задание.

Интересно, что в Сингапуре в последнее время на образование идет 20% госбюджета. И хотя атмосфера в бесплатных школах лучше, современные методы преподавания, а педагоги в основном профессионалы, классы там большие и есть много дополнительных занятий.

Финляндия

В Финляндии из госбюджета на образование идет 17%, но такие финансы являются следствием развитой экономики и высоких налогов (36%) для всех граждан. То есть налогами граждане страны оплачивают детям обучение в школах по месту жительства такие условия, как в лучших частных школах других стран.

Добавим, что каждая школа обеспечивает детей бесплатным питанием, проездом, учебниками и даже планшетами.

Также в Финляндии и Сингапуре учеников не подгоняют в учебе, там отдельно занимаются с теми, кто отстал от одноклассников, иногда кого-то оставляют на второй год. Классы там маленькие – до 15 учеников.

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Болгария

До середины 1950-х годов в Болгарии ученики учились только семь классов, где акцент делали на азах наук, начальной трудовой и военной подготовке, идеологических моментах (далее обучение было платным). Также каждый школьник должен был работать на предприятии или в колхозе.

Впоследствии такое обучение исчезло в 1970-80-е годах, когда решили воспитывать человека будущего, который будет работать в разных профессиях.

Сейчас в Болгарии официально тратят 200 – 400 долларов ежемесячно на подготовительные курсы к поступлению в лучшие гимназии. Потому что, ни одна из систем государственного образования не ориентирована на подготовку в вузы и не обеспечивает успешное профессиональное будущее.

Какое обучение в Украине

В Украине лишь 1% учеников ходит в частные учебные заведения (дешевые – от 300 долларов в месяц, средние от 500 долларов, а элитные – от 1 тысячи долларов).

Но на родительских форумах подсчитывают, что расходы в бесплатных государственных школах тоже немалые. К примеру, если учесть канцтовары, рабочие тетради и другие ежегодные "наборы школьника", то это будет стоить около тысячи гривен в год.



Образование в Украине / Фото transkarpatia

Также в таких школах иногда распространены, хоть и не всегда законные, родительские взносы (на охрану школы, питьевые фонтанчики, сигнализацию, мебель, подарки, экскурсии, ремонты и другое), а это тоже 3 – 6 тысяч гривен на год.

Кроме того, часто в украинских школах не всем ученикам без индивидуальной помощи репетиторов удастся поступить в желаемые вузы. А это тоже дорогое удовольствие: репетиторы по английскому языку хотят минимум 400 гривен в час, а это около 30 тысяч гривен на год.