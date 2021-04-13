Директор назвала свои оскорбительные высказывания к старшеклассникам "наставлениями", но за свое поведение извинилась.
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Она обнародовала публичное сообщение, где заявила, что сожалеет, если ее слова ученики восприняли как оскорбления.
Дорогие друзья! Во время Великого поста и накануне Пасхи я решила извиниться перед детьми, которые мои наставления восприняли как личные обиды. Я люблю нашу школу, коллектив учителей и вас, дорогие дети,
– написала директор школы.
Директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска заявил, что сейчас комиссия проводит служебное расследование относительно поведения Натальи Щербань. Они 12 апреля проводили выездное заседание в школе.
Именно после заседания комиссии директор школы написала извинения перед учениками в фейсбуке. Впоследствии будут обнародованы результаты заседания комиссии.
Ранее на Наталью Щербань составили административный протокол за буллинг школьников. Теперь ей грозит штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.
Что известно о скандале в Сосновском лицее
- Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань во время разговора с 10-классниками позволяла себе некорректные высказывания о внешнем виде учащихся.
- В частности, она упрекнула подростков, что они носят спортивные и дырявые штаны: "В таких штанах ходят в конюшню, но не больше".
- Также педагог упрекнула девушек, которые надевают платки: "Что за манера. Я в свои годы еще могу накинуть на себя какую-нибудь шаль, а накрыться платком, как баба 30-ти лет.. Девочки, это не одежда".
- Также директор позволила себе такие высказывания: "Йой, мать родная. Этот бантик украшает тебя?", "А у тебя мало того, что спортивный костюм, то он еще и грязный".
- Наталья Щербань, среди прочего, обратила внимание одной из школьниц на целлюлит. А в конце разговора она заявила, что не будет впускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.