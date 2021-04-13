Директор назвала свои оскорбительные высказывания к старшеклассникам "наставлениями", но за свое поведение извинилась.

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Она обнародовала публичное сообщение, где заявила, что сожалеет, если ее слова ученики восприняли как оскорбления.

Дорогие друзья! Во время Великого поста и накануне Пасхи я решила извиниться перед детьми, которые мои наставления восприняли как личные обиды. Я люблю нашу школу, коллектив учителей и вас, дорогие дети,

– написала директор школы.

Директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска заявил, что сейчас комиссия проводит служебное расследование относительно поведения Натальи Щербань. Они 12 апреля проводили выездное заседание в школе.

Именно после заседания комиссии директор школы написала извинения перед учениками в фейсбуке. Впоследствии будут обнародованы результаты заседания комиссии.

Ранее на Наталью Щербань составили административный протокол за буллинг школьников. Теперь ей грозит штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

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