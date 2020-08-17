Сейчас большинство школ по всему миру не знают, как начнут 1 сентября. Поэтому образовательные специалисты, как и МОН, стараются дать определенные рекомендации, которые пригодятся руководителям школ.

Эксперты во главе с бывшим министром образования и науки Лилией Гриневич провели презентацию о том, как организовать обучение в украинских школах в условиях адаптивного карантина. В частности, дали советы и директорам школ, передает 24 канал.

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Как директору подготовить школу к началу обучения

Оценить готовность школы

Как заверила Лилия Гриневич, есть несколько рекомендаций для руководителей учреждений среднего образования по подготовке к 1 сентября. Так, прежде всего, директор учебного заведения должен оценить готовность школы согласно санитарно-гигиеническим условиям противопожарной безопасности и охраны труда.

Также отдельно стоит оценить готовность относительно противоэпидемических мер для безопасности учащихся. Все материалы по этому поводу директору должны предоставить органы местной власти.

Разработать порядок организации обучения на карантине

Бывшая министр образования и науки отметила, что есть три письма, которыми надо пользоваться директору. Основной здесь вызов – это проанализировать способность школы обучать детей, оценить территорию и возможность уроков на свежем воздухе и т. п. и только тогда понять, сколько изменений нужно ввести. В частности, и решить вопрос, делить ли школьников на меньшие группы.

Коммуницировать с родителями и поддерживать учеников

Здесь речь идет о коммуникации директора с родителями. Ведь сейчас у них повышенная тревожность, потому что никто не знает точно, каким будет обучение во время пандемии. Поэтому с родителями нужно больше говорить, как будет организовано обучение в школе с 1 сентября, и тому подобное. Также стоит индивидуально поддерживать учеников, которые боятся посещать заведение из-за пандемии.

Гриневич привела пример, что в школах заграницей практикуют поочередный выход учеников в школы. Так, сначала в классы возвращаются младшие школьники, потому что им трудно адаптироваться, а потом уже и старшие ученики. "Но это индивидуальное решение каждой школы", – добавила она.

Способствовать повышению квалификации учителей

"Надо сказать, что сегодня повышение квалификации учителей осуществляют не только областные институты последипломного образования профессионального развития, но также много частных заведений, общественных организаций и тому подобное. К тому же, есть множество курсов для педагогов", – подчеркнула экс-министр образования и науки.

Добавим, что МОН разработало проект о профессиональном стандарте директора школы. Так, по их данным, руководитель учреждения общего среднего образования должен свободно владеть украинским языком, иметь высшее образование магистра, а также стаж педагогической работы сроком около трех лет. Что еще должен делать директор школы – читайте в материале.