Как директору подготовить школу к началу обучения: рекомендации
Сейчас большинство школ по всему миру не знают, как начнут 1 сентября. Поэтому образовательные специалисты, как и МОН, стараются дать определенные рекомендации, которые пригодятся руководителям школ.
Эксперты во главе с бывшим министром образования и науки Лилией Гриневич провели презентацию о том, как организовать обучение в украинских школах в условиях адаптивного карантина. В частности, дали советы и директорам школ, передает 24 канал.
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Как директору подготовить школу к началу обучения
- Оценить готовность школы
Как заверила Лилия Гриневич, есть несколько рекомендаций для руководителей учреждений среднего образования по подготовке к 1 сентября. Так, прежде всего, директор учебного заведения должен оценить готовность школы согласно санитарно-гигиеническим условиям противопожарной безопасности и охраны труда.
Также отдельно стоит оценить готовность относительно противоэпидемических мер для безопасности учащихся. Все материалы по этому поводу директору должны предоставить органы местной власти.
- Разработать порядок организации обучения на карантине
Бывшая министр образования и науки отметила, что есть три письма, которыми надо пользоваться директору. Основной здесь вызов – это проанализировать способность школы обучать детей, оценить территорию и возможность уроков на свежем воздухе и т. п. и только тогда понять, сколько изменений нужно ввести. В частности, и решить вопрос, делить ли школьников на меньшие группы.
- Коммуницировать с родителями и поддерживать учеников
Здесь речь идет о коммуникации директора с родителями. Ведь сейчас у них повышенная тревожность, потому что никто не знает точно, каким будет обучение во время пандемии. Поэтому с родителями нужно больше говорить, как будет организовано обучение в школе с 1 сентября, и тому подобное. Также стоит индивидуально поддерживать учеников, которые боятся посещать заведение из-за пандемии.
Гриневич привела пример, что в школах заграницей практикуют поочередный выход учеников в школы. Так, сначала в классы возвращаются младшие школьники, потому что им трудно адаптироваться, а потом уже и старшие ученики. "Но это индивидуальное решение каждой школы", – добавила она.
- Способствовать повышению квалификации учителей
"Надо сказать, что сегодня повышение квалификации учителей осуществляют не только областные институты последипломного образования профессионального развития, но также много частных заведений, общественных организаций и тому подобное. К тому же, есть множество курсов для педагогов", – подчеркнула экс-министр образования и науки.
Добавим, что МОН разработало проект о профессиональном стандарте директора школы. Так, по их данным, руководитель учреждения общего среднего образования должен свободно владеть украинским языком, иметь высшее образование магистра, а также стаж педагогической работы сроком около трех лет. Что еще должен делать директор школы – читайте в материале.