Депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич обнародовала документы Сумской ОГА и Харьковской ОГА, в которых учебным заведениям предложили принять участие в конкурсе "Лучшая туалетная комната".

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"Что я только что прочитала? Без комментариев. Теперь учебные заведения должны прислать 5 – 6 фото туалета для участия в конкурсе "лучший туалет 2021", – написала Зинкевич.

Да, документ Харьковской ОГА адресован руководителям местных органов управления образования области. В нем предлагается привлечь учреждения коммунальной собственности Харьковской области в отрасли "Образование", которые имеют общественные уборные, к участию в социальном проект BEST WC-2021.

А документ Сумской ОГА подходит директорам детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных ДЮСШ. Им предложили принять участие в конкурсе, отправив заявку и фото или видео уборной для конкурса.

Отметим, что конкурс BEST WC – это первая всеукраинская система рейтингов оценки туалетных комнат в общественных заведениях Украины. Она стимулирует учреждения повышать уровень обслуживания посетителей.

Конкурс проводится уже в третий раз. В этом году он стартовал в начале марта.