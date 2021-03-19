На Ровненщине с нарушениями законодательства заключили контракты с директорами тринадцати школ. Полиция открыла уголовное производство.

Какие нарушения выявили

Начальник управления образования Костопольского горсовета Наталья Бирюкова заявила, что контракты с 13 директорами школ в 2018 – 2019 годах были заключены с нарушениями закона.

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Назначение директоров произошло без проведения конкурса за право занять должность руководителя школы.

Бирюкова возглавила Костопольское управления образования в феврале 2021 года. Тогда же она выявила нарушения при заключении контрактов. Поэтому эксперт обратилась в полицию, где уже начали досудебное расследование.

Директор за два или шесть месяцев до окончания действия контракта писал заявление, в котором просил продлить срок действия контракта о пребывании на должности директора еще на шесть лет. Райсовет согласовал продление контракта,

– заявила она.

Кроме того, параллельно отдел образования выдавал приказ о продлении контракта.

Однако, по словам чиновницы, в период с сентября 2017 года директоры школ назначаются на должность только по результатам конкурсного отбора. Соответствующий закон был принят только в 2017 году.

Что говорят предшественники и городские власти

А вот бывший председатель Костопольского райсовета Сергей Ткачук открытие уголовного производства назвал политическим давлением со стороны нового руководства общины.

"Им, конечно, не нравится, что именно я подписывал контракт с этими директорами, но только по согласованию с президиумом районного совета. Поэтому, еще раз подчеркиваю, что это прежде всего политическое давление", – сказал Сергей Ткачук.

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А городской совет уверяет, что если у человека правомерно заключен контракт, то они к ней не имеют никакого отношения. К ним только одно требование – качественно выполнять свои прямые профессиональные обязанности.

Позиция полиции

В полиции наличие уголовного производства подтвердили. К правоохранителем 15 марта поступило письменное заявление о возможных неправомерных действий директоров РГА и одной сельсовета.

Поэтому следователи начали досудебное расследование по части "служебная халатность". Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.