Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета на заседании 14 июня.

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Первый заместитель городского главы Андрей Москаленко подтвердил, что в этом году во Львове объявят конкурсы на должность директора в 44 городские школы.

В то же время директорам всех львовских школ до 1 сентября должны поднять зарплату до 27 тысяч гривен.

Здесь речь идет не о деньгах, а об изменении отношения к образованию как таковому... Если страна хочет иметь будущее, то самый высокий уровень заработной платы должен быть у военных, медиков и педагогов,

– убежден мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, во Львове есть успешные школы, где стоят очереди из детей и родителей, а с другой стороны есть школы, где спокойно.

"Поэтому, имея перед собой задачу найти наилучших 44 претендентов на директоров, мы должны им сказать, что у них будет зарплата не менее 27 тысяч гривен", – добавил глава города.

Сейчас средняя зарплата директоров львовских школ составляет 10 – 15 тысяч гривен.

Добавим, что учителя и директора школ получают зарплату за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета Украины. А дополнительные средства для повышения зарплаты директорам предусмотрят из городского бюджета Львова.

К слову, власть в Украине подняла зарплату учителям на 20% и обещает довести ее до средней в стране. В то же время в Европе уровень зарплат для педагогов намного выше. Сколько получают украинские учителя и их коллеги за рубежом – читайте в статье.