На скамье подсудимых оказалась директор школы №2 им. М. Шашкевича в Золочеве из-за низкого уровня вакцинации учителей.
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По данным админпротокола, нарушения зафиксировали еще 23 сентября. Руководительницу учебного заведения обвинили в том, что она не обеспечила его "надлежащее функционирование".
В решении объясняется, что ученики 5 – 11 классов не могли посещать школу, поскольку менее 80% сотрудников были вакцинированы. И таким образом директор "нарушила постановление КМУ № 981 от 22.09.2021".
Директор школы на суде свою вину признала полностью.
Решение суда в отношении директора
Суд признал директора школы виновной, но от ответственности освободил, поскольку нарушение является малозначительным. Поэтому судья ограничился устным предупреждением.
Директору также не придется платить судебный сбор.
К слову, в начале октября Минздрав обязал всех работников учреждений образования и органов власти вакцинироваться против коронавируса в течение месяца. Тех, кто этого не сделает до 7 ноября, будет отстранен от работы без сохранения зарплаты. Исключение возможно только для тех, у кого есть абсолютные противопоказания к прививкам.