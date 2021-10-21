На скамье подсудимых оказалась директор школы №2 им. М. Шашкевича в Золочеве из-за низкого уровня вакцинации учителей.

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По данным админпротокола, нарушения зафиксировали еще 23 сентября. Руководительницу учебного заведения обвинили в том, что она не обеспечила его "надлежащее функционирование".

В решении объясняется, что ученики 5 – 11 классов не могли посещать школу, поскольку менее 80% сотрудников были вакцинированы. И таким образом директор "нарушила постановление КМУ № 981 от 22.09.2021".

Постановление предусматривает, что в желтой зоне обучение может проводиться очно, если там не менее 80% работников получили хотя бы одну дозу вакцины. В противном случае учащиеся 5 – 11 классов вынуждены учиться дистанционно.

Директор школы на суде свою вину признала полностью.

Решение суда в отношении директора

Суд признал директора школы виновной, но от ответственности освободил, поскольку нарушение является малозначительным. Поэтому судья ограничился устным предупреждением.

Директору также не придется платить судебный сбор.

К слову, в начале октября Минздрав обязал всех работников учреждений образования и органов власти вакцинироваться против коронавируса в течение месяца. Тех, кто этого не сделает до 7 ноября, будет отстранен от работы без сохранения зарплаты. Исключение возможно только для тех, у кого есть абсолютные противопоказания к прививкам.