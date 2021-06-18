Кличко отметил, что вслед за столицей и другие города Украины начали обращать внимание на оплату труда учителей и руководителей учебных заведений. "Однако Киев в этом направлении движется давно", – говорит он.

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По его словам, средняя зарплата директоров столичных школ и их заместителей уже в первом полугодии этого года составляла от 25 до более 30 тысяч гривен.

Как это нам удалось? Уже не первый год Киев выплачивает руководителям учреждений общего среднего образования надбавки за интенсивность работы, достигающие до 70%,

– отметил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что ежегодно педагоги столицы по итогам года получают существенную поощрительную премию.

В этом году в бюджете столицы на стимулирующие надбавки для всех учителей Киева предусмотрели 2,8 миллиарда гривен.

"Отмечу, что на конкурсах на должности директоров школ – от 3 до 5 человек на место. То есть работа в сфере образования становится престижной. И мы продолжаем над этим работать", – добавил Виталий Кличко.

К слову, в Украине подняли зарплату учителям на 20% и обещают довести ее до средней в стране. В то же время в Европе уровень зарплат для педагогов гораздо выше. Сколько получают украинские учителя и их коллеги за рубежом – читайте в статье.