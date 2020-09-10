Министерство образования и науки Украины направило письма-разъяснения руководителям школ, в которых подчеркнули неукоснительное соблюдение законодательства во время обучения в период пандемии. Так как в противном случае их ждет ответственность согласно законодательству.

МОН на своем сайте заверило, что в случае несоблюдения требований законодательства о здравоохранении руководители учебных заведений будут нести гражданскую, административную или уголовную ответственность.

Интересно В Украине уже 145 классов ушли на карантин, – Степанов

То есть, если школа продолжает работать в "красной" зоне и не соблюдает санитарно-гигиенические правила, то руководителя школы могут оштрафовать или посадить за решетку.

В частности, директора школы может ожидать ограничение свободы на срок до трех лет, если несоблюдение карантина приведет к смерти несовершеннолетнего лица или тяжелым последствиям для ученика.

Поэтому в МОН отметили, что школам следует неукоснительно соблюдать правила безопасности во время обучения в заведении.

Что касается штрафов, то граждане, нарушившие карантин, могут получить его в размере от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, а для должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.

К слову, Министерство здравоохранения предоставило рекомендации по организации обучения в учебных заведениях.

Новые правила обучения в школе

учащимся 1 – 4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или распиратора;

в оранжевых регионах эпидемиологической опасности учителям рекомендуют преподавать свой предмет в защитных щитках;

между тем учителя, работающие в желтой или зеленой зоне, должны просто соблюдать соответствующую дистанцию. Преподавать можно без масок;

допуск учителей на работу будет происходить только после проведения соответствующего температурного скрининга;

в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс должен пойти на самоизоляцию и провести соответствующие мероприятия;

дозаторы и антисептики должны находиться в заведении только на входе, в дальнейшем рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.



Правила работы работников образовательных учреждений на период карантина / Инфографика 24 канала