Директора львовских школ взяли в руки оружие: захватывающие фото и видео стрелковых учений

Директора учебных заведений во Львове осваивают умение владения оружием по новой программе национального сопротивления. Стрелковые навыки пригодятся в случае полномасштабных боевых действий на территории Украины.

Кроме того, этому будут обучать коммунальщиков и работников предприятий, обеспечивающих функционирование города. Об этом сообщает 24 канал.

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В учениях приняли участие 30 директоров Львова. Руководители школ и лицеев тренировались несколько часов.

В Украине 1 января вступил в силу закон о национальном сопротивлении . Он станет составляющей комплексной обороны государства из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. Закон предполагает полноценную подготовку движения сопротивления и максимальное привлечение населения для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Инструктор по высокоточной стрельбе Сергей Маркин отметил, что педагоги организованы и хорошо выполняют задачи.

Все дисциплинированные, сделали то, что им было сказано. Кого-то подкорректировали, а в общем – попадают все. Не нарушают правил безопасности, так что мы все довольны такими "курсантами". Сергей Маркин Инструктор по высокоточной стрельбе

Сегодня нужно быть готовыми ко всему

Директора сначала тренировались с оружием с оптическим прицелом, поэтому даже на расстоянии 150 метров попадали в "десятку". Глава Рясне-Русского лицея Игорь Хоружий в восторге от обучения и отметил, что они важны в наши дни.

"Это чрезвычайно удачная идея, что руководителей пригласить на стрельбища и почувствовать, особенно в сегодняшний период нужно быть готовым ко всему", – отметил директор.

Обучение директоров стрелковых навыков / Фото Львовского городского совета

"Кто-то впервые держал оружие, кто не впервые. Но инструкторы настолько квалифицированно и просто объяснили, что результаты хорошие. Мы так ходим и гордимся собой. Нам приятно", – подчеркнула директор лицея №21 Валентина Звежинская.

Позже на стрельбища поедут учителя и ученики школ Львова.

Директоров школ и лицеев во Львове обучают владению оружием: смотрите видео