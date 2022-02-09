Кроме того, этому будут обучать коммунальщиков и работников предприятий, обеспечивающих функционирование города. Об этом сообщает 24 канал.

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В учениях приняли участие 30 директоров Львова. Руководители школ и лицеев тренировались несколько часов.