Инструктор по высокоточной стрельбе Сергей Маркин отметил, что педагоги организованы и хорошо выполняют задачи.

Все дисциплинированные, сделали то, что им было сказано. Кого-то подкорректировали, а в общем – попадают все. Не нарушают правил безопасности, так что мы все довольны такими "курсантами". Сергей Маркин Инструктор по высокоточной стрельбе

Сегодня нужно быть готовыми ко всему

Директора сначала тренировались с оружием с оптическим прицелом, поэтому даже на расстоянии 150 метров попадали в "десятку". Глава Рясне-Русского лицея Игорь Хоружий в восторге от обучения и отметил, что они важны в наши дни.

"Это чрезвычайно удачная идея, что руководителей пригласить на стрельбища и почувствовать, особенно в сегодняшний период нужно быть готовым ко всему", – отметил директор.

Обучение директоров стрелковых навыков / Фото Львовского городского совета

"Кто-то впервые держал оружие, кто не впервые. Но инструкторы настолько квалифицированно и просто объяснили, что результаты хорошие. Мы так ходим и гордимся собой. Нам приятно", – подчеркнула директор лицея №21 Валентина Звежинская.

Позже на стрельбища поедут учителя и ученики школ Львова.

Директоров школ и лицеев во Львове обучают владению оружием: смотрите видео