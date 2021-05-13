Впрочем, сама директор Сосновского лицея №2 и дальше не признает своей вины.

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Что известно о скандале в Сосновском лицее

Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань во время разговора с 10-классниками позволяла себе некорректные высказывания о внешнем виде учащихся.

В частности, она упрекнула подростков, что они носят спортивные и дырявые брюки: "в таких брюках ходят в конюшню, но не больше".

Также педагог упрекнула девушек, которые надевают платки: "что за манера. Я в свои годы еще могу накинуть на себя какую-нибудь шаль, а накрыться платком, как баба 30-ти лет. Девочки, это не одежда".

Директор, среди прочего, обратила внимание одной из школьниц на целлюлит. А в конце разговора она заявила, что не будет впускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.

Впоследствии сама Наталья Щербань впоследствии заявила, что не унижала учеников, а лишь хотела, чтобы школьники имели приличный вид.

Наталью Щербань оштрафовали за буллинг

Правоохранители Червоноградского отдела полиции составили протокол об админнарушении на директора лицея за буллинг в отношении учеников.

Во время заседания 13 мая протокол о Наталии Щербань рассмотрел Сокальский районный суд. Судья Татьяна Струс признала Наталью Щербань виновной в буллинге в отношении учеников и оштрафовала ее на 1360 гривен.

Добавим, что Щербань не признала своей вины. Теперь у нее есть 10 дней, чтобы подать апелляционную жалобу.

К слову, на Закарпатье учительница младших классов во время урока дергала ученика за волосы. Все закончилось громким скандалом в школе и увольнением учительницы. Видео даже заинтересовало правоохранителей.