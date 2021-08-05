Бывшего директора интерната в Киевской области подозревают в хищении 300 тысяч гривен

Бывшего директора Святошинского детского дома-интерната и подозревают в хищении 300 тысяч гривен, которые выделяли на установление системы кондиционирования в учреждении.

Святошинская окружная прокуратура Киева совместно с полицией разоблачила экс-директора местного интерната и руководителя подрядной организации в растрате и присвоении бюджетных средств.

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Правоохранители выяснили, что между домом-интернатом и частным обществом был заключен договор об установлении системы кондиционирования и вентиляции в интернате за государственные средства.

После установки оборудования экс-руководитель детского дома без привлечения специалистов предоставил распоряжение осуществить оплату услуг, объем который был завышен на около 300 тысяч гривен.

Сейчас экс-директору интерната и руководителю частного общества сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Что грозит злоумышленникам? Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности или заниматься определенной деятельностью.