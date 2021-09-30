Директора в Хмельницкой области будут судить за буллинг в школе

В Хмельницкой области правоохранители составили админпротокол на директора школы. Его обвиняют в том, что он не сообщил о случае буллинга. Теперь это дело будет рассматривать суд.

Что известно о буллинге в школе

В августе 2021 года суд привлек к ответственности мать 10-летнего школьника, который систематически травил своего одноклассника в школе.

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Мать пострадавшего мальчика неоднократно обращалась к директору школы с просьбой принять меры. Однако, результата так и не было, поэтому женщина обратилась с письменным заявлением в полицию.

Почему будут судить учителя

Согласно закону, о случае буллинг в школе директор должен сообщить в полицию, но он не сделал этого.

Свою вину мужчина признал, а несообщение о буллинге мотивировал тем, что он через год уже не будет занимать эту должность, и решение о проблемных ситуациях будет принимать уже новый директор.

Суд подтвердил факт буллинга в школе, поэтому правоохранители оформили в отношении директора админпротокол по статье № 173-4 (несообщение руководителем учебного заведения полиции о случаях буллинга (травля) участника образовательного процесса).

Материалы дела полиция направила в суд для дальнейшего принятия решения. Когда состоится судебное заседание – пока неизвестно.

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К слову, директора школы, которая называл ученика бараном, оскорбляла и хотела закрыть в клетке, суд признал виновной в буллинге. Однако ее просто оштрафовали на 850 гривен, а сельсовет заявил, что директор отвечает занимаемой должности.