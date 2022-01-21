Директор школы на Виннитчине ударил ученика по голове, потому что тот перешептывался на уроке

В селе Жабокрич Винницкой области директор школы накричал и ударил по голове ученика 7 класса. Это все произошло из-за того, что дети перешептывались во время урока.

Директор школы считает, что проблема в детях, которые "ничего не хотят делать". Об инциденте рассказал пострадавший Тимур и его мама Людмила Данилкина.

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Теперь подросток боится ходить на уроки

По словам ученика 7 класса, все произошло во время урока трудового обучения. Директор школы Александр Кришталь заметил, что дети перешептываются. Тогда, по словам ребенка, он ударил школьника по голове и громко кричал на него.

Видео инцидента снял друг парня. Его опубликовали в социальных сетях.

Смотрите видео, как директор кричит на ученика:

Сейчас пострадавший боится ходить на уроки трудового обучения и неохотно рассказывает об инциденте.

Что говорят другие ученики? Одноклассник Тимура рассказал, что в тот день директор школы рассказывал новую тему. Пострадавший перешептывался со своим другом. Это заметил учитель и начал кричать.

Ученик 7 класса говорит, что им уже надоело такое поведение педагога, а потому он решил опубликовать видео инцидента.

Учителя в школе знают о проблеме

Учительница географии из Жабокрицкой школы Любовь Кобыль говорит, что педагогический коллектив знает о методах воспитания директора, однако ничего не делает. Она уже делала ему замечание, но педагог не отреагировал.

Мать пострадавшего мальчика Людмила Данилкина говорит, что она обратилась в полицию. После этого ей позвонил директор и сказал, что готов извиниться.



Тимур и его мама / Фото "Суспільне"

В полиции открыли производство

В полиции рассказали, что по факту нападения на ребенка открыли производство.

"Уголовное производство открыто по факту легких телесных повреждений, однако по результатам экспертизы могут изменить правовую квалификацию на "побои и истязания", – пояснили правоохранители.

В Крыжопольском поссовете создали рабочую группу и расследуют инцидент, однако директора пока не отстранили от работы.

Поведение не педагогическое. Но работает он более 20 лет. Таких случаев не было. Однозначно решения будут кардинальные,

– сказала заместитель начальника местного отдела образования Анна Годован.

Директор школы говорит, что проблема в детях

Сам директор школы Александр Кришталь уверяет, что он не бил ученика, а лишь слишком громко сделал ему замечание.

"Особой проблемы с Тимуром не было. С этим классом проблема – они ничего не хотят делать. У меня в мастерской как не будет дисциплины и порядка, а это же безопасность какая-то, травматизм и т.д.", – добавил он.

Похожий инцидент был два года назад

Один из учеников этой школы рассказал, что директор уже не впервые бьет детей. Два года назад он толкнул другого ученика, из-за чего тот ударился головой о трубу.

Это было в классе. Произошла небольшая драка. Я был в состоянии агрессии. Он меня толкнул и я ударился,

– говорит другой пострадавший Константин.

К слову, На Закарпатье учительница травила первоклассницу. Из-за этого суд оштрафовал ее на 850 гривен. Но несмотря на систематический буллинг ребенка, в школе педагога до сих пор не отстранили, только дали устное предупреждение.