Директор школы считает, что проблема в детях, которые "ничего не хотят делать". Об инциденте рассказал пострадавший Тимур и его мама Людмила Данилкина.
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Теперь подросток боится ходить на уроки
По словам ученика 7 класса, все произошло во время урока трудового обучения. Директор школы Александр Кришталь заметил, что дети перешептываются. Тогда, по словам ребенка, он ударил школьника по голове и громко кричал на него.
Видео инцидента снял друг парня. Его опубликовали в социальных сетях.
Смотрите видео, как директор кричит на ученика:
Сейчас пострадавший боится ходить на уроки трудового обучения и неохотно рассказывает об инциденте.
Что говорят другие ученики? Одноклассник Тимура рассказал, что в тот день директор школы рассказывал новую тему. Пострадавший перешептывался со своим другом. Это заметил учитель и начал кричать.
Ученик 7 класса говорит, что им уже надоело такое поведение педагога, а потому он решил опубликовать видео инцидента.
Учителя в школе знают о проблеме
Учительница географии из Жабокрицкой школы Любовь Кобыль говорит, что педагогический коллектив знает о методах воспитания директора, однако ничего не делает. Она уже делала ему замечание, но педагог не отреагировал.
Мать пострадавшего мальчика Людмила Данилкина говорит, что она обратилась в полицию. После этого ей позвонил директор и сказал, что готов извиниться.
Тимур и его мама / Фото "Суспільне"
В полиции открыли производство
В полиции рассказали, что по факту нападения на ребенка открыли производство.
"Уголовное производство открыто по факту легких телесных повреждений, однако по результатам экспертизы могут изменить правовую квалификацию на "побои и истязания", – пояснили правоохранители.
В Крыжопольском поссовете создали рабочую группу и расследуют инцидент, однако директора пока не отстранили от работы.
Поведение не педагогическое. Но работает он более 20 лет. Таких случаев не было. Однозначно решения будут кардинальные,
– сказала заместитель начальника местного отдела образования Анна Годован.
Директор школы говорит, что проблема в детях
Сам директор школы Александр Кришталь уверяет, что он не бил ученика, а лишь слишком громко сделал ему замечание.
"Особой проблемы с Тимуром не было. С этим классом проблема – они ничего не хотят делать. У меня в мастерской как не будет дисциплины и порядка, а это же безопасность какая-то, травматизм и т.д.", – добавил он.
Похожий инцидент был два года назад
Один из учеников этой школы рассказал, что директор уже не впервые бьет детей. Два года назад он толкнул другого ученика, из-за чего тот ударился головой о трубу.
Это было в классе. Произошла небольшая драка. Я был в состоянии агрессии. Он меня толкнул и я ударился,
– говорит другой пострадавший Константин.
К слову, На Закарпатье учительница травила первоклассницу. Из-за этого суд оштрафовал ее на 850 гривен. Но несмотря на систематический буллинг ребенка, в школе педагога до сих пор не отстранили, только дали устное предупреждение.