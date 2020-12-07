Дети должны соблюдать меры безопасности во время карантина в школе и садиках, чтобы уменьшить возможность распространения коронавируса. А ответственность за это во время пандемии возложена на руководителей этих учебных заведений.

"Школа и детсад – это места повышенной контактности, здесь сходятся ниточки из сотен тысяч семей. Но в последнее время все больше болеют учителя", – сказал руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан изданию "Зеркало недели".

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Он заявил, что если ребенок с кашлем и проявлениями острых респираторных заболеваний остается учиться в классе, то уголовную ответственность за это несет директор школы.

Ведь, согласно правилам, такого ребенка отправляют в изолятор, а медработник сообщает об этом родителям. И если родители говорят, что ребенок здоров, и отказываются его изолировать, директор школы имеет полное право сообщить в правоохранительные органы,

– подчеркнул Рубан.

По его словам, за соблюдение этих правил отвечает директор школы, иначе – ему грозит наказание по статье 325 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает различные меры воздействия – от штрафа до лишения свободы (в течение шести лет).

В то же время Рубан подчеркнул, что некоторые директора школ ставят на первое место не здоровье детей и учителей, а другие вещи. На горячую линию службы поступают обращения о том, что, например, в одной киевской гимназии 4 учителя ходили на работу с COVID-19. Никаких мер изоляции принято не было».

"Госпродпотребслужба будет жестко реагировать на такие случаи. В частности, в понедельник в отношении этого директора гимназии, где были выявлены нарушения, откроют уголовное производство", – заверил он.

К слову, в Украине думают в январе ввести локдаун. В КГГА рассматривают два варианта работы школ. Если локдаун, вероятно, продлится до 23 января, то все учебные заведения закроются. Поэтому если каникулы завершатся 11 января, то первая неделя обучения начнется дистанционно.