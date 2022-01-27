Директор школы-гимназии Святой Софии рассказала, что о штрафе в 34 тысячи гривен она узнала из СМИ.

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Что известно о штрафе директора

В октябре 2021 года суд во Львове оштрафовал директора частной школы-гимназии Св. Софии Галину Ильив на 34 тысячи гривен за нарушение карантина.

Как она нарушила карантин? 24 сентября директор допустила офлайн-обучение без обязательной вакцинации 80% работников, чем нарушила постановление правительства о карантинных ограничениях.

Суд решил, что вину директора подтвердила справка о состоянии вакцинации работников школы. Сама директор на судебное заседание не прибыла и никаких объяснений не предоставила.

Руководительница школы отменила штраф

После вынесения постановления Галина Ильив подала апелляцию. Она заявила, что о рассмотрении дела ее не уведомляли, а о штрафе она узнала из интернета.

В апелляционной жалобе Галины Ильив указано, что 24 сентября не внедрила дистанционную форму обучения, потому что уроки проводили вакцинированные учителя. В справке о состоянии вакцинации работников указано, что в школе работали 12 учителей, 11 из которых вакцинированы и одна учительница имела онлайн-занятия.

Соответственно, все учителя, которые были вовлечены в работу офлайн, были вакцинированы. Директор считает, что суд не выяснил обстоятельства дела.

Исследовав материалы дела, судья закрыл дело о нарушении карантина Галиной Ильив и отменил постановление, которое предусматривало 34 тысячи гривен штрафа.

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К слову, на Тернопольщине учителя, которого отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации, восстановили в должности. Мужчина подал в суд и выиграл его, поэтому получит еще и компенсацию. Детали – читайте в статье.