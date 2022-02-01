На Романа Грывнака составили протокол 24 сентября, поскольку он не остановил очное обучение для учеников 5 – 11 классов, когда в его школе было вакцинировано менее 80% учителей.

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В декабре 2021 года суд Львова признал его виновным в нарушении карантина и оштрафовал на 34 тысячи гривен.

Однако Роман Грывнак не согласился с решением суда и подал апелляцию. Он считает, что "судья не способствовал полному, объективному и беспристрастному рассмотрению дела, не полностью выяснил фактические обстоятельства дела и не учел степень вины".

Также директор сообщил, что на его иждивении есть несовершеннолетний ребенок и отец, который является пенсионером.

Исследовав материалы дела, во время апелляции судья частично удовлетворила иск Романа Грывнака. Судья признала его виновным в нарушении карантина, но ограничилась устным замечанием. Также она отменила назначенный ранее штраф в 34 тысячи гривен.

К слову, недавно еще один львовский директор отменила 34 тысячи гривен штрафа за нарушение карантина. Однако, кроме отмены штрафа, апелляционный суд также оправдал директора. Детали – читайте здесь.