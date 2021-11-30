Директор школы на Днепропетровщине выписал себе премий на 175 тысяч: как его накажут

В Синельниковском районе директор учебно-воспитательного комплекса незаконно насчитал себе премии на 175 тысяч гривен. Теперь мужчину будут судить, ему грозит 5 лет лишения свободы.

Так, уже бывший директор с апреля 2019 года по август 2020 года незаконно выписывал себе премии.

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Он распорядился, чтобы бухгалтер начислял ему премии и доплаты за сложность и напряженность в работе. Однако мужчина не согласовал свои действия с сельским советом.

Как накажут директора школы

Против мужчины направили в суд обвинительный акт – его обвиняют в незаконном завладении бюджетными средствами.

Если вина бывшего директора будет доказана, ему грозит до пяти лет ограничение или лишение свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Судебное разбирательство продолжается.

К слову, полгода назад на Ровненщине суд оштрафовал директора школы, которая премировала себя девять раз. Также женщина получала надбавки за напряженность работы. Общая сумма составила около 50 тысяч гривен.