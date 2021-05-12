Известно, что за два года руководительница детсада добилась увольнения около десяти воспитателей, которые не выдержали методов ее работы. Теперь в отношении директора начали служебное расследование.

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Городской голова Ровно Александр Третьяк рассказал, что в администрацию поступила жалоба, что воспитателя детсада №4 уволили в день ее рождения.

А все из-за действий директора садика, которая создала невыносимые условия труда воспитательнице и постоянно травила ее. Оказалось, что это не единичный случай.

К тому же, директор детсада начисляла премии, которые возвращались к ней через бухгалтерию в размере 70%.

Так, воспитательница, по словам Александра Третьяка, рассказала об увольнении. Он поручил управлению образования срочно заняться этим делом. В тот же день уволенную воспитательницу хотели восстановить.

Уже месяц продолжается служебное расследование и фиксируются факты нарушений. Только сейчас есть серьезные официальные основания, чтобы уволить руководительницу детского сада.

Это серьезный "звоночек" для всех директоров учебных заведений в Ровно. Мы создаем антикоррупционный отдел, который будет контролировать такие ситуации,

– заявил Третьяк.

По его словам, правоохранительные органы уже знают об этой ситуации. Ведь за два года директор садика добилась увольнения около десяти работников, которые не выдержали методов ее работы.

К слову, похожая ситуация была и на Львовщине. Так, заведующая одного из детсадов Стрыйщины подделывала документы и присваивала зарплату другой воспитательнице.