Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань сделала замечание относительно вида учеников 10 класса. Так, во время разговора со старшеклассниками она позволяла себе не слишком корректные высказывания и упрекала их за школьную одежду.

Директор упрекнула подростков, которые носят спортивные и дырявые штаны. "В таких брюках ходят в конюшню, но не больше", – заявила она.

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Также педагог упрекнула девушек, которые надевают платки.

Что за манера. Я в свои годы еще могу накинуть на себя какую-то шаль, а накрыться платком, как баба 30-ти лет... Девушки, это не одежда,

– сказала Щербань.

Директор позволила себе еще такие высказывания: "Ой, мать родная. Этот бантик украшает тебя?", "А у тебя мало что спортивный костюм, так он еще и грязный", "Как можно ходить в школу в грязных штанах и с дырками".

К тому же, Наталья Щербань обратила внимание одной из школьниц на целлюлит.

А в конце разговора она заявила, что не будет впускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.

Завтра вас в школу не пущу. Просто накажу вас, ежели вы придете в таком виде. Приведите до завтра себя в порядок и найдите нормальные брюки,

– подытожила Наталия Щербань.

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К слову, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что в школах учеников не имеют права заставлять носить обязательную форму. "Обязательная школьная форма не только лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, но и наказание за ее несоблюдение наносят ребенку серьезные моральные травмы, которые могут остаться на всю жизнь", – подчеркнул он.