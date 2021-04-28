Образовательный омбудсмен отметил, что пожарная безопасность – это очень объемный комплекс мероприятий, направленных на предотвращение пожара. И если пожар все же возник, то надо спасти людей и как можно быстрее остановить огонь.

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Что делать директору, чтобы заботиться о пожарной безопасности в школе

тщательно изучить указанные правила, провести внутреннюю ревизию их выполнения; по ее итогам – принять необходимые меры;

регулярно проводить учения по противопожарной безопасности и действиям в случае чрезвычайных ситуаций для учеников и учителей;

освободить эвакуационные выходы из помещения;

удалить из учебных и подсобных помещений легковоспламеняющиеся материалы или обеспечить их надежное хранение и безопасное использование;

разместить в помещении хорошо заметные и понятные инструкции по пожарной безопасности, схемы эвакуации и указатели;

осуществлять периодическую перезарядку и техническое обслуживание огнетушителей, контроль за наличием и исправностью первичных средств пожаротушения;

снять сплошные решетки на окнах, которые могут в случае пожара мешать покинуть помещение.

Кроме того, Служба образовательного омбудсмена обращает внимание на важные правила и ответственность школ:

все здания учебных заведений должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиками с песком, бочками с водой, покрывалами из негорючего материала, пожарными ведрами и тому подобное;

участники учебно-воспитательного процесса (кроме дошкольников и учеников начальных школ) должны знать места, где размещены первичные средства пожаротушения и уметь пользоваться ими в случае возникновения пожара или возгорания;

каждая школа должна быть обеспечена внешним и внутренним противопожарным водоснабжением – это пожарные кран-комплекты, гидранты, пожарные рукава и др.



Как вести себя во время пожара: основные правила

Сергей Горбачев рассказал, что предписания для школы о пожарной безопасности можно классифицировать на две разновидности:

То, что школа может сделать без дополнительных средств (например, не заставлять проходы, проводить тренировки для учащихся и учителей на случай ЧС);

То, что школа самостоятельно сделать не может, поскольку требует дополнительного финансирования (перезаправка огнетушителей, обустройство и техническое обслуживание систем противопожарной сигнализации и т.д.).

Горбачев отметил, что за четыре года работы директором школы он получил около десятка предписаний от пожарных, на которые реагировал так: выполнял самостоятельно то, что мог, и направлял запросы о необходимости дополнительных средств.

Результат его работы был таков: