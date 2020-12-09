В селе Липянка Черкасской области родители школьников устроили бунт против директора, который почти 10 лет держал в страхе всю школу. Он издевается над школьниками, варит самогон, пасет скот на территории и обустроил склад в здании учебного заведения.

Интересно, что год назад директора школы уволили, но он снова возобновился через суд. Поэтому родители детей требуют, чтобы руководителя учебного заведения окончательно уволили, сообщает издание "Сегодня. Украина".

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Местные жители села Липянка рассказали об ужасных вещах, которые допускал в школе директор.

"Мальчиков, когда нарушат правила, – он брал ключи и бил по ширинке. Чтобы ученики правильно вели себя", – рассказала жительница села Галина Вакуленко.

По ее словам, год назад ученица нашла в актовом зале самогонный аппарат и огромные пачки соломы. Поэтому директор написал объяснительную записку, где рассказал, что самогоноварение – это производственная необходимость, а его солома просто временно хранилась в школе.

Он там и водку варил, и кашу, и солому. Скот пас во дворе. Школа – это была казарма,

– рассказал другой местный житель Иван Павленко.

Из-за этого инцидента директора школы уволили, но он добился своего восстановления через суд. Сам он уверяет, что все рассказанное – это ложь, а материалы дела сфабрикованы.

Родители школьников угрожают забрать детей из этого учебного заведения, если скандальный директор останется руководить школой.

"Элементарных знаний нет ни в чем. Мы против, чтобы он возвращался. Как можно отдавать детей, когда нет знаний и нет воспитания? А школу он использует в своих целях", – добавляет жительница села Валентина Гура.