Глава Образовательного комитета ВР Сергей Бабак рассказал, что 2 ноября Верховная Рада 309 голосами приняла проект закона №6197, что касается полномочий НАОКВО.

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Что случилось с НАОКВО

Верховный Суд от 13 октября 2021 года своим решением отменил распоряжение Кабмина об утверждении состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Из-за этого в сети подняли панику о том, что дипломы в этом году не будут выдавать.

Дипломы в этом году выдадут вовремя

Поэтому образовательный комитет парламента решил действовать оперативно. Они подготовили законопроект, который дает право правительству назначить временный состав Нацагентства до утверждения результатов конкурса. Кабмин обязан начать новый конкурс.

Таким образом, было убрано риск отсрочки выдачи дипломов в декабре – январе по образовательным программам, которые находились в процессе аккредитации, а также риск недобора иностранных студентов по не аккредитованным программам в течение ближайших 3 – 5 месяцев,

– пояснил Бабак.

Он надеется, что Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования возобновит свою работу в течение двух недель.

К слову, ранее в Минобразования заявляли, что подавляющее большинство дипломов магистрам в декабре 2021 года будет выдано на основании принятых ранее решений.

Заместитель министра образования добавил, что на ранее принятые решения НАОКВО это не скажется, и никакого риска для аккредитации образовательных программ или уже выданных дипломов не существует. Они абсолютно легитимны.