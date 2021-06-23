Комитет рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект №5461. Он решит проблему написания научных работ на заказ.
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Что предусматривает законопроект
По словам нардепа от "Слуги народа" и соавтора документа Юлии Гришиной, этот законопроект устанавливает в законодательстве определения академического произведения. Кроме того, он дополняет законодательство таким видом нарушения академической добродетели, как передача академического произведения третьему лицу для использования в качестве авторского.
Такой документ особенно важен в Украине, ведь часто преподаватели и студенты, пишут работы на заказ, оправдываясь тем, что законом это не запрещено.
Проблема написания на заказ диссертации, научных статей и дипломных работ характерна не только для Украины, но и всего мира. Многие государства движутся в этом направлении, меняя законодательство,
– рассказала Гришина.
В Раде готовят еще один документ
Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отметил, что в парламенте продолжается работа над законопроектом относительно нормирования всех проявлений академической недоброчесности. Его Рада может рассмотреть уже осенью.