Комитет рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект №5461. Он решит проблему написания научных работ на заказ.

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Что предусматривает законопроект

По словам нардепа от "Слуги народа" и соавтора документа Юлии Гришиной, этот законопроект устанавливает в законодательстве определения академического произведения. Кроме того, он дополняет законодательство таким видом нарушения академической добродетели, как передача академического произведения третьему лицу для использования в качестве авторского.

Такой документ особенно важен в Украине, ведь часто преподаватели и студенты, пишут работы на заказ, оправдываясь тем, что законом это не запрещено.

Проблема написания на заказ диссертации, научных статей и дипломных работ характерна не только для Украины, но и всего мира. Многие государства движутся в этом направлении, меняя законодательство,

– рассказала Гришина.

Обратите внимание! Согласно законопроекту, за первое нарушение лица заплатят штраф от 850 до 5 100 гривен. В то же время, если за год нарушитель снова возьмется за незаконную деятельность, ему уже придется заплатить от 8 500 до 17 тысяч гривен.

В Раде готовят еще один документ

Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отметил, что в парламенте продолжается работа над законопроектом относительно нормирования всех проявлений академической недоброчесности. Его Рада может рассмотреть уже осенью.