Кабмин одобрил запуск веб-портала "Дия. Цифровое образование": чем он будет полезен
Кабинет Министров Украины одобрил запуск портала "Дия. Цифровое образование". На нем украинцы смогут учиться цифровой грамотности и проверять свои знания.
Источник:Министерство цифровой трансформации
Запуск веб-портала произойдет в течение шести месяцев. Такое решение правительство приняло на заседании 10 марта.
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Пользоваться порталом "Дия. Цифровое образование" можно будет как с компьютера, так и со смартфона.
Интересно, что Министерство образования будет разрабатывать наполнение для портала в разделе "Всеукраинской школы онлайн" – веб-платформы дистанционного обучения.
Чем полезен веб-портал "Дия. Цифровое образование"? Пользователи смогут:
- коммуницировать в пределах портала;
- получать доступ к учебным материалам, бесплатному образованию, образовательным ресурсам;
- проверять свои знания после обучения;
- читать новости и результаты исследований в области образования;
- получить информацию о предприятиях, учреждениях, организациях, которые могут предоставить доступ к цифровому образованию;
- по результатам прохождения модулей смогут получить электронный сертификат.
Отметим, что материалы будут публиковать на государственном языке, но будет и язык жестов. В то же время интерфейс платформы будет адаптирован к потребностям лиц с нарушениями зрения, слуха, речи и тому подобное.
Реализация будет осуществлена за счет предусмотренной для Минцифры бюджетной программы "Электронное правительство" и не требует дополнительного финансирования.
К слову, сейчас в Украине выходит образовательный сериал "Медиаграмотность во времена пандемии". Его предлагают подросткам и молодежи, которые много времени проводят в интернете.
Курс состоит из 6 мини-серий, в которых молодежи расскажут:
- Почему мы попадаем в ловушку лжи медиа;
- О влиянии визуального контента;
- Стоит ли доверять блогерам;
- Кто такие псевдоэксперты;
- Конспирологические теории;
- Эмоциональное воздействие фейков.
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