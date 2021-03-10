Кабинет Министров Украины одобрил запуск портала "Дия. Цифровое образование". На нем украинцы смогут учиться цифровой грамотности и проверять свои знания.

Запуск веб-портала произойдет в течение шести месяцев. Такое решение правительство приняло на заседании 10 марта.

К теме В школах появятся уроки медиаграмотности, – Зеленский

Пользоваться порталом "Дия. Цифровое образование" можно будет как с компьютера, так и со смартфона.

Интересно, что Министерство образования будет разрабатывать наполнение для портала в разделе "Всеукраинской школы онлайн" – веб-платформы дистанционного обучения.

Чем полезен веб-портал "Дия. Цифровое образование"? Пользователи смогут:

коммуницировать в пределах портала;

получать доступ к учебным материалам, бесплатному образованию, образовательным ресурсам;

проверять свои знания после обучения;

читать новости и результаты исследований в области образования;

получить информацию о предприятиях, учреждениях, организациях, которые могут предоставить доступ к цифровому образованию;

по результатам прохождения модулей смогут получить электронный сертификат.

Отметим, что материалы будут публиковать на государственном языке, но будет и язык жестов. В то же время интерфейс платформы будет адаптирован к потребностям лиц с нарушениями зрения, слуха, речи и тому подобное.

Реализация будет осуществлена ​​за счет предусмотренной для Минцифры бюджетной программы "Электронное правительство" и не требует дополнительного финансирования.