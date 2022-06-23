В "Дии" будут доступны документы об образовании

Несмотря на войну, в Украине планируют вступительную кампанию. Касается это и людей во временной оккупации.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что 23 июня прошло совещание с руководством Минобразования, народными депутатами, представителями государственных органов и общественного сектора.

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На совещании договорились о таком плане действий:

по возможности упростить поступление для абитуриентов из городов и сел, пострадавших от войны;

документы об образовании будут загружаться в "Дии";

педагогам, отказавшимся работать с российскими убийцами, обеспечат выплаты учителям.

Образование – это тоже поле боя, где мы обязательно должны победить,

– подчеркнула Верещук.

Не хотят работать с россиянами

В Мелитополе, расположенном в Запорожской области, примерно 90% сотрудников образования в городе отказались работать с оккупантами. По словам мэра города Ивана Федорова, оккупанты ищут педагогам замену и везут своих учителей из России.

Кроме того, захватчики в Херсоне пытались перевести учебу в школах на свои программы. Удалось заставить только 2 учебных заведения из 60.

Школы в Мариуполе

Российские убийцы привезли во временно оккупированный Мариуполь, что на Донбассе свои учебники. Украинские книги они вывозят из библиотек.

"В образовательную школу №4, запуск которой планируется в ближайшее время, вчера (3 июня – 24 канал) завезено 5 тысяч учебников. Русский язык, литература, история, природа родного края (на русском) для начальной и средней школы", – написал советник мэра Петр Андрющенко.

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Отказ от русского языка

В школах Одесской области отказались преподавать русский язык и литературу. Предметы исчезнут из программы уже с 1 августа. Однако пока нет решения относительно самой Одессы. Его должен инициировать Геннадий Труханов.

Также русский запретили в школах Николаева. Решение принял исполком горсовета. То есть на русском не будут учиться ученики начальных классов, школьники не будут изучать русский язык и литературу как отдельный предмет, а на русском нельзя оформлять образовательную среду. Решение будет действовать с 1 сентября 2022 года.

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