Девушки чаще хотят быть врачами, парни – инженерами и учеными: интересное исследование

Результаты международного исследования PISA показали, что 15-летние ребята чаще, чем девушки планируют работать инженерами, учеными и архитекторами. В то же время девушки больше выбирают медицинские сферы.

Для чего проводили исследования? Благодаря этому хотели оценить, планируют ли подростки получить карьеру, связанную с естественно-научными дисциплинами.

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Результаты исследования

Почти каждый четвертый (24%) 15-летний подросток планирует выбрать после школы профессию, которая требует подготовки по естественно-научным дисциплинам. Среди них:

8,6% учащихся планируют работать профессионалами, которым требуется высшее образование с естественно-научных дисциплин и инженерии (например, инженер, архитектор, физик или астроном);

11,4% – медицинскими работниками (например, врач, медсестра/медбрат, ветеринар, физиотерапевт);

2,6% – специалистами в области ИКТ (например, разработчик программного обеспечения, программист приложений);

1,4% – специалистами в области техники, связанной с наукой, и ассоциированными специалистами (например, инженер-техник по электричеству или телекоммуникациям).

В среднем в странах ОЭСР ребята и девушки почти одинаково планируют работать в области естественно-научных дисциплин: почти 25% юношей и 24% девушек.

Однако есть разница в выборе конкретных профессий между ребятами и девушками. Ребята вдвое чаще, чем девушки, планируют работать инженерами, учеными или архитекторами. Также в сфере ИКТ планируют работать 4,8% юношей и только 0,4% девушек.

В то же время девушки почти втрое чаще планируют работать врачами, ветеринарами, медсестрами или специалистами в области медицины.



Результаты исследования / Источник: ОЭСР, база данных PISA

В выводах исследования говорится, что под влиянием своих семей и популярной культуры девушки часто представляют ученых мужчинами в лабораторных халатах, рассматривают информатику как "мужскую" отрасль.

Такие стереотипы часто демотивируют девушек, способных к науке и заинтересованных в ней, планировать карьеру в области естественно-научных дисциплин, техники или инженерии.

Хотя данные PISA показывают только ожидания 15-летних подростков, которые могут измениться в конечном итоге, разница между ожиданиями ребят и девушек тесно совпадает с последними показателями зачисления в вузы.

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К слову, образовательный эксперт Игорь Хворостяной поддерживает решение о разделении ВНО по языку и литературе на два отдельные предметы и считает, что внешнее независимое оценивание по украинской литературе не должно быть обязательным для абитуриентов. Детали – в статье.