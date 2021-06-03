Сначала к семейному врачу обратились родители троих детей в возрасте от 3 до 6 лет. Все они являются воспитанниками местного заведения дошкольного образования.

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Впоследствии во время проверки стало известно, что к семейным врачам всего обратились 28 человек – 2 взрослых и 26 детей.

Медики осмотрели пострадавших и, несмотря на легкое течение заболевания, отпустили домой. Сейчас они находятся под наблюдением семейных врачей.

Заведующая Испаского детсада Валентина Гакман рассказала Molbuk, что двое детей имели температуру 37 градусов, но на вечер все дети уже чувствовали себя хорошо, без симптомов. "По состоянию на 9 утра 3 июня все чувствуют себя хорошо", – рассказала руководитель.

Директор также отметила, что из воспитателей жаловалась только одна женщина. Она 2 июня не вышла на работу, ее подменили.

"К обеду она чувствовала себя немного хуже – дважды у нее была рвота. Теперь температуры нет, просто вялость. Вторая воспитательница не болел. Она была на работе, в нормальном состоянии", – добавляет она.

Кроме того, заведующая не уверена, что это пищевое отравление.

Я не могу отрицать, что это отравление, но почему-то мне кажется, что это не пищевое отравление, а какое-то инфекционное заболевание. И возникает мысль, что эту инфекцию кто-то занес. Потому что раньше ничего такого не случалось. Подождем, что покажут результаты анализов,

– добавила Валентина Гакман.

В настоящее время ведется следствие. Детсад приостановил работу, чтобы выяснить обстоятельства.

Этот инцидент внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Выясняют все обстоятельства.

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