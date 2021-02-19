Детский омбудсмен поддерживает инициативу учителей о запрете тиктока
Из-за трагических случаев с детьми в одной школе на Киевщине собрали более 10 тысяч подписей за запрет известной социальной сети TikTok. Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба поддерживает такую идею.
Источник:УНН
Он считает, что в Украине нужно запретить соцсети, в которых отсутствует контроль за вредным контентом для детей. В частности, речь идет о платформе TikTok.
Важно "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет": чем опасен новый челлендж в тиктоке
Кулеба рассказал, что ему позвонила директор одной из школ вблизи Киева, и сказала, что там собрали более 10 тысяч подписей от учителей и родителей относительно запрета тиктока.
К тому же, такая практика на сегодня существует и в других странах, например в США или в Италии.
Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые. Но это должен делать провайдер – владелец TikTok так же, как фейсбук или ютуб, должен контролировать контент и не позволять обнародованию деструктивного контента. Этого, как раз, в тиктоке нет,
– подчеркнул детский омбудсмен.
Могут ли в Украине запретить TikTok? По словам Кулебы, внедрение запрета пользования Tik Tok на законодательном уровне лежит на парламенте.
"Я не имею таких полномочий. Кто-то из парламента должен подать законопроект. Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена", – подчеркнул он.
Что известно о трагических случаях в Украине
Эксперты отмечают, что тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы очень выросла. И к этому могут быть причастны тренды и популярные видео из тиктока. Также распространяются слухи о новых "группах смерти" вроде "Синего кита", которые доводят детей до самоубийства.
- Так, 18 февраля в больницу "Охматдет" доставили мальчика, который дома наглотался таблеток. Сейчас состояние ребенка стабильное и угрозы жизни уже нет.
- А 17 февраля в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Они принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы – выпили по 10 таблеток. Сейчас ученицы находятся под наблюдением медиков.
- Также в Академическом лицее "Гармония" на Киевщине две ученицы седьмого класса выпили по 40 таблеток "Дротаверина". Одна из девочек умерла, другая попала в больницу. В пресс-службе полиции высказали догадку, что девушки попали под влияние манипулятивных видео в соцсети TikTok вроде: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".
Что известно о препарате "Дротаверин"Это спазмолитик, аналог "НОШ-ПЫ". Одна таблетка "Дротаверина" содержит 40 мг действующего вещества. Допустимая норма для детей от 12 лет – 160 мг (4 таблетки). Передозировка препаратом может привести к смерти.
Кроме того, участились случаи самоубийств среди подростков: за два месяца 2021 года в Киеве и области насчитывается уже 9 инцидентов, связанных с попытками покончить с жизнью. И 7 из них закончились смертью.
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