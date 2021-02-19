Из-за трагических случаев с детьми в одной школе на Киевщине собрали более 10 тысяч подписей за запрет известной социальной сети TikTok. Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба поддерживает такую идею.

Он считает, что в Украине нужно запретить соцсети, в которых отсутствует контроль за вредным контентом для детей. В частности, речь идет о платформе TikTok.

Важно "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет": чем опасен новый челлендж в тиктоке

Кулеба рассказал, что ему позвонила директор одной из школ вблизи Киева, и сказала, что там собрали более 10 тысяч подписей от учителей и родителей относительно запрета тиктока.

К тому же, такая практика на сегодня существует и в других странах, например в США или в Италии.

Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые. Но это должен делать провайдер – владелец TikTok так же, как фейсбук или ютуб, должен контролировать контент и не позволять обнародованию деструктивного контента. Этого, как раз, в тиктоке нет,

– подчеркнул детский омбудсмен.

Могут ли в Украине запретить TikTok? По словам Кулебы, внедрение запрета пользования Tik Tok на законодательном уровне лежит на парламенте.

"Я не имею таких полномочий. Кто-то из парламента должен подать законопроект. Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена", – подчеркнул он.

Что известно о трагических случаях в Украине

Эксперты отмечают, что тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы очень выросла. И к этому могут быть причастны тренды и популярные видео из тиктока. Также распространяются слухи о новых "группах смерти" вроде "Синего кита", которые доводят детей до самоубийства.

Так, 18 февраля в больницу "Охматдет" доставили мальчика, который дома наглотался таблеток. Сейчас состояние ребенка стабильное и угрозы жизни уже нет.

А 17 февраля в Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Они принимали препарат "Дротаверин" в помещении школы – выпили по 10 таблеток. Сейчас ученицы находятся под наблюдением медиков.

Также в Академическом лицее "Гармония" на Киевщине две ученицы седьмого класса выпили по 40 таблеток "Дротаверина". Одна из девочек умерла, другая попала в больницу. В пресс-службе полиции высказали догадку, что девушки попали под влияние манипулятивных видео в соцсети TikTok вроде: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

Что известно о препарате "Дротаверин" Это спазмолитик, аналог "НОШ-ПЫ". Одна таблетка "Дротаверина" содержит Это спазмолитик, аналог "НОШ-ПЫ". Одна таблетка "Дротаверина" содержит 40 мг действующего вещества . Допустимая норма для детей от 12 лет – 160 мг (4 таблетки). Передозировка препаратом может привести к смерти.

Кроме того, участились случаи самоубийств среди подростков: за два месяца 2021 года в Киеве и области насчитывается уже 9 инцидентов, связанных с попытками покончить с жизнью. И 7 из них закончились смертью.

Призываем родителей и учителей обращать внимание на поведение своих детей, чтобы предотвратить трагические ситуации.