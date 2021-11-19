Детский атлас от National Geographic показал украинский Крым в составе России: фото

В детском атласе от National Geographic заметили, что оккупированный Крым причислили к территории России. Полуостров напечатан в том же цвете, что и страна-оккупант.

Неприятную находку об украинском Крыме нашел общественный деятель и бывший нардеп Остап Еднак. Он отметил, что центральный офис издательства National Geographic находится в американском городе Вашингтон.

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Мужчина купил атлас для своих детей. Но, просмотрев его, он заметил что украинский полуостров, который оккупировала Россия, показан "российским".

Кроме того, на нескольких картах в атласе Украина окрашена в определенные цвета, которые не касаются Крыма. Полуостров разделили с украинским государством еще и пунктирной линией российской границы.

Атлас от National Geographic показал Крым в составе РФ / Фото Остапа Еднака

К слову, в украинских учебниках часто можно заметить искаженную или пророссийскую информацию. Например, в школьных учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов заметили искаженную карту Украины – она была без оккупированного полуострова Крым.

Текст публикации Остапа Еднака:

Очень обидно, что приобретя для своих детей атлас почтенного издательства National Geographic, видишь очень странное изображение Крыма в цвете территории России. Издательство с центральным офисом в Вашингтоне. Стыд и позор.