С началом карантина в Украине все школы перешли на дистанционное обучение. Однако дошкольники просто остались сидеть дома с родителями. Эксперты говорят, что садики просто не готовы перейти на онлайн-обучение.

Об этом рассказала эксперт по вопросам образования Мария Богуслав в эфире 24 канала.

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Она подчеркнула, что Образовательный хаб города Киева первым создал детский садик онлайн, и он остался единственным, кто это сделал. "Украина совсем забыла о маленьких детях. Дистанционное обучение придумали только для школьников", – добавила Мария.

Но, по ее словам, старших детей можно заинтересовать чем-либо, гораздо труднее с детьми до 7 лет. Поэтому малышам как раз не хватает такой формы обучения в различных ситуациях.



Дети в онлайн-саду / Фото inventor

Эксперт подчеркнула, что во время карантина украинцам очень помог детский сад онлайн. Там специалисты выставили около 80 различных полезных видеороликов и шагов для детей.

"К нам на сайт за 2 месяца подписалось около 200 тысяч человек. Сейчас эти все уроки остаются на платформе, и их может просмотреть любой желающий, это поможет заинтересовать детей на 2 – 3 часа точно", – говорит она.

К тому же, все видеоролики на украинском языке и от настоящих специалистов своего дела. Такого в Украине еще не было и, по мнению Богуслав, в мире раньше тоже, потому что о них писали и New York Times, и Reuters, и т.д.

Как в Китае создали дошкольное образование онлайн? Эксперт Владимир Спиваковский заявил, что видел одно китайское дошкольное учреждение, где учатся онлайн около 20 тысяч детей. "Там есть соответствующий график, все качественно и круто. И это показывает тренд, куда сейчас движется образование от самых маленьких до взрослых людей", – добавляет он.

Как должны работать детские сады в новом учебном году – читайте рекомендации от МОН по ссылке.