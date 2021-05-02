Главная цель дошкольного образования в Польше – поддержать общее развитие ребенка в соответствии с уровнем, когда ребенок сможет начать обучение в начальной школе.
К теме Новые положения о садике: причины, за что ребенка могут отчислить из учебного заведения
Основными инструментами дошкольного образования в польских садах является забота, воспитание и обучение.
А воспитателям рекомендуют использовать для обучения любую ситуацию, складывающуюся в детском коллективе, например:
- прием пищи,
- гигиенические процедуры,
- одевание и раздевание,
- организация праздников, экскурсии,
- время для отдыха и природа и тому подобное.
Что изучают дошкольники в Польше
В польском стандарте значительное внимание уделено знаниям и навыкам, которые должен иметь ребенок перед тем, как идет в школу. Да, в саду ребенок учится выражать свое мнение, дискутировать, отвечать на вопросы, объяснять последовательность событий.
Еще одна задача сада – стимулировать интерес ребенка к изучению иностранных языков и желанию узнавать о культуре и традициях других народов.
Кроме того, буквами и начальными навыками чтения также овладевают в садах. Их должны обучать танцам, жестам, мимике, моделированию и тому подобное.
Педагоги уделяют внимание экспериментам, оценке предметов – их весу, длине и пространственной ориентации, используя имеющиеся и понятные детям "меры длины": руку, ногу, обувь.
Детские сады / Фото wixstatic.com
Дети также учатся распознавать и использовать цифры и выполнять простые арифметические действия на составление и вычитание.
Воспитателям рекомендуют развивать детей в области изобразительного искусства – стимулировать эксперименты с использованием красок, мела, карандашей, маркеров и других средств.
Садикам также рекомендуют иметь в столовых столовые приборы, чтобы учить детей пользоваться ими. Также дети могут выбирать блюда и участвовать в составлении меню.
Гражданская позиция
Выпускаясь из садика, дети должны знать название своей страны и ее столицу, различать национальные символы – герб, флаг и гимн. Они также должны знать гимн и понимать, как вести себя во время его официального исполнения.
Интересно, что дети с такого возраста знают также и то, что Польша – это страна Евросоюза.
Также дети разбираются в профессиях, которые имеют их родители и близкое окружение, могут объяснить, в чем заключается их работа.
Физическое развитие
- Ребенок должен осуществлять гигиенические процедуры, распознавать свои физиологические потребности и говорить о них.
- Дети вовлечены в совместную двигательную деятельности группы, а также способны работать самостоятельно.
- Ребенок использует игрушки и учебные материалы по назначению.
- Он может выполнять базовые физические упражнения, регулировать активность и отдых.
Эмоциональное развитие
Перед началом школьного обучения ребенок должен уметь распознавать свои эмоции и потребности, уважительно относиться к другим. Он должен знать, как просить о поддержке и помощи.
Также дети должны контролировать собственные эмоции, сопереживать другим и бережно относиться к животным.
Социальное развитие
- Воспитанники садов должны чувствовать свою принадлежность к коллективу, а также понимать собственную ценность.
- Детей учат уважению к взрослым и другим детям, вежливых форм общения.
- Ребенок должен понимать приемлемость своего поведения, уметь коммуницировать в коллективе, играть по правилам.
- Уважать свои и права, обязанности и потребности других людей.
- Знать собственные имя, фамилию и адрес.
Интересно, что обязательный элемент обучения в польских садах – разнообразные игрушки и учебные пособия. Доступ к таким материалам у детей должен быть неограниченным.
Читайте также Могут ли невакцинированных детей не допустить в школу и как им получить образование: объяснение
Кроме того, часть помещения должна быть приспособлена к полноценному отдыху (кровать, матрас, подушка).
Как в Польше мотивируют дошкольников к обучению
Воспитатели должны уважать потребности детей и учитывать их способности или ожидания.
Главный инструмент обучения в дошкольном учреждении – игра. Ведь дети в этом больше всего заинтересованы. А использование игр позволяет детям достичь значительных успехов в учебе.
Также обязательная составляющая обучения – спортивные игры-упражнения. Они стимулируют совершенствование моторики и удовлетворяют потребность ребенка в движении. Поэтому, воспитателям рекомендуют проводить уроки художественной гимнастики.
Педагогам рекомендуют создавать условия для веселья и хорошего настроения, ведь это способствует комфортному самочувствию ребенка.