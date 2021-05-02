Главная цель дошкольного образования в Польше – поддержать общее развитие ребенка в соответствии с уровнем, когда ребенок сможет начать обучение в начальной школе.

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Основными инструментами дошкольного образования в польских садах является забота, воспитание и обучение.

А воспитателям рекомендуют использовать для обучения любую ситуацию, складывающуюся в детском коллективе, например:

прием пищи,

гигиенические процедуры,

одевание и раздевание,

организация праздников, экскурсии,

время для отдыха и природа и тому подобное.

Что изучают дошкольники в Польше

В польском стандарте значительное внимание уделено знаниям и навыкам, которые должен иметь ребенок перед тем, как идет в школу. Да, в саду ребенок учится выражать свое мнение, дискутировать, отвечать на вопросы, объяснять последовательность событий.

Еще одна задача сада – стимулировать интерес ребенка к изучению иностранных языков и желанию узнавать о культуре и традициях других народов.

Важно! Детей в садиках Польши учат пользоваться деньгами, объясняют основы финансовой грамотности. Они знают номиналы монет, как и для чего используют деньги.

Кроме того, буквами и начальными навыками чтения также овладевают в садах. Их должны обучать танцам, жестам, мимике, моделированию и тому подобное.

Педагоги уделяют внимание экспериментам, оценке предметов – их весу, длине и пространственной ориентации, используя имеющиеся и понятные детям "меры длины": руку, ногу, обувь.



Детские сады​ / Фото wixstatic.com

Дети также учатся распознавать и использовать цифры и выполнять простые арифметические действия на составление и вычитание.

Воспитателям рекомендуют развивать детей в области изобразительного искусства – стимулировать эксперименты с использованием красок, мела, карандашей, маркеров и других средств.

Садикам также рекомендуют иметь в столовых столовые приборы, чтобы учить детей пользоваться ими. Также дети могут выбирать блюда и участвовать в составлении меню.

Гражданская позиция

Выпускаясь из садика, дети должны знать название своей страны и ее столицу, различать национальные символы – герб, флаг и гимн. Они также должны знать гимн и понимать, как вести себя во время его официального исполнения.

Интересно, что дети с такого возраста знают также и то, что Польша – это страна Евросоюза.

Также дети разбираются в профессиях, которые имеют их родители и близкое окружение, могут объяснить, в чем заключается их работа.

Физическое развитие

Ребенок должен осуществлять гигиенические процедуры, распознавать свои физиологические потребности и говорить о них.

Дети вовлечены в совместную двигательную деятельности группы, а также способны работать самостоятельно.

Ребенок использует игрушки и учебные материалы по назначению.

Он может выполнять базовые физические упражнения, регулировать активность и отдых.

Эмоциональное развитие

Перед началом школьного обучения ребенок должен уметь распознавать свои эмоции и потребности, уважительно относиться к другим. Он должен знать, как просить о поддержке и помощи.

Также дети должны контролировать собственные эмоции, сопереживать другим и бережно относиться к животным.

Социальное развитие

Воспитанники садов должны чувствовать свою принадлежность к коллективу, а также понимать собственную ценность.

Детей учат уважению к взрослым и другим детям, вежливых форм общения.

Ребенок должен понимать приемлемость своего поведения, уметь коммуницировать в коллективе, играть по правилам.

Уважать свои и права, обязанности и потребности других людей.

Знать собственные имя, фамилию и адрес.

Интересно, что обязательный элемент обучения в польских садах – разнообразные игрушки и учебные пособия. Доступ к таким материалам у детей должен быть неограниченным.

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Кроме того, часть помещения должна быть приспособлена к полноценному отдыху (кровать, матрас, подушка).

Как в Польше мотивируют дошкольников к обучению

Воспитатели должны уважать потребности детей и учитывать их способности или ожидания.

Главный инструмент обучения в дошкольном учреждении – игра. Ведь дети в этом больше всего заинтересованы. А использование игр позволяет детям достичь значительных успехов в учебе.

Также обязательная составляющая обучения – спортивные игры-упражнения. Они стимулируют совершенствование моторики и удовлетворяют потребность ребенка в движении. Поэтому, воспитателям рекомендуют проводить уроки художественной гимнастики.

Педагогам рекомендуют создавать условия для веселья и хорошего настроения, ведь это способствует комфортному самочувствию ребенка.