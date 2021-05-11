Начальник городского управления образования Сергей Мартынюк рассказал, что уменьшается количество детей, которые ходят в детсады, потому нецелесообразна работа садов в обычном режиме.

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По его словам, такие "каникулы" позволяют отправить работников садиков в отпуска, а также сделать в помещениях капитальные и текущие ремонты.

Сады будут закрывать в два этапа – с 7 июня по 22 июля и с 5 июля по 18 августа,

– подчеркнул Мартынюк.

Могут ли родители на этот период отдать ребенка в другой садик? Начальник управления образования в Черновцах убеждает, что раньше родители могли временно отдать своего ребенка в другой садик, но сейчас из-за карантина эту услугу отменили.

К слову, на Закарпатье вспыхнул языковой скандал. Там отец дошкольника заявил, что его ребенка не хотят брать в детский сад из-за того, что он и его жена не знают венгерского языка. Детали – по ссылке.