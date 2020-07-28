Детские лагеря заработают с 1 августа: в каких областях
Работу детских лагерей позволят с 1 августа. Однако открытие конкретного заведения будет зависеть от того, в какой из четырех карантинных зон он будет находиться.
Работать будут только те детские лагеря, которые расположены в зеленой и желтой зоне, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.
Читайте также В каких регионах дети смогут 1 сентября пойти в школы: что говорят в МОН и Минздраве
Когда регион находится в зеленой и желтой зоне – будет разрешена работа детских лагерей, начиная с 1 августа,
– отметил Степанов.
По его словам, те заведения, которые находятся в оранжевой или красной зоне, не смогут возобновить работу.
Напомним, Минздрав поделит страну на четыре региона в зависимости от
- уровня заполненности кроватей (чтобы не превышало 50%);
- количества тестирований на 100 тысяч человек;
- процента выявления больных и динамики заболеваемости.
Соответственно каждая область попадет в одну из зон
- зеленую;
- желтую;
- оранжевую;
- красную.
Регион может перейти в другую зону, когда пять дней подряд растет хотя бы один из 4 показателей.
Советуем ознакомиться Правительство установило критерии для красных, желтых, оранжевых и зеленых зон
Какие запреты действуют в разных зонах / инфографика 24 канала