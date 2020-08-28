В Виннице впервые в Украине установили ящики доверия. Туда дети могут бросить письма с жалобой на обиду в семье или же в классе.

Этот проект инициировали Винницкие правоохранители, заручившись поддержкой местной власти, передает 24 канал.

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Ящики поместили на детских площадках. Каждую пятницу, все обращения будут забирать правоохранители и передавать на рассмотрение. Работники отмечают: главное, чтобы на бумаге был указан адрес или телефон потерпевшего.

Пока никаких писем в ящиках не было. Поэтому, чтобы дети не стеснялись обращаться за помощью с началом учебного года, полиция проведет разъяснительные беседы в школах.

Мы будем ходить по школам, сообщать детям, что есть такие ящики, куда они могут обратиться за помощью. Они могут писать о домашнем насилии, буллинге в учебном заведении или других правонарушениях в быту. Письма вынимаем, мы их передаем в наш отдел документального обеспечения, их регистрируют и отправляют для рассмотрения,

- отметила старшая инспектор полиции Винницкой области Ольга Телепенко.

Аналогичных проектов в Украине нет. Винница стала первым городом, где полицейские реализовали такую инициативу.



Детская почта доверия / Фото 24 канала

Обратите внимание! С февраля в Украине действует горячая линия по предотвращению домашнего насилия. Если вы стали жертвой или знаете о близких, кому нужна помощь, звоните по номеру – 1547.