Как детям учиться дистанционно: подборка онлайн-сервисов

Война России против Украины негативно повлияла на образовательный процесс – большинству школ пришлось закрыться.

В ведомстве отметили, что сейчас в Украине создается все больше возможностей для дистанционного обучения, чтобы школьники не отставали от образовательного процесса.

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Где детям учиться онлайн

Просматривать материалы можно где угодно и когда угодно абсолютно бесплатно. Обеспечиваем детям доступ к обучению. Все будет Украина,

– говорится в сообщении.