В ведомстве отметили, что сейчас в Украине создается все больше возможностей для дистанционного обучения, чтобы школьники не отставали от образовательного процесса.
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Где детям учиться онлайн
- Всеукраинская школа онлайн. Для удобства разработано мобильное приложение, а также YouTube-канал.
- Всеукраинское онлайн-расписание, которое содержит ссылки на материалы из разных ресурсов.
- На ТВ-платфомах MEGOGO, 1+1 video, Киевстар ТВ, sweet.tv.
- Для дошкольников начал работу детский онлайн-сад НУМО – платформа, на которой собраны видеозанятия для детей от 3 до 6 лет. Просмотр доступен на YouTube-каналах МОН и ЮНИСЕФ и на платформе MEGOGO.
- В Минцифре напомнили, об образовательных сериалах для детей всех возрастов на платформе "Дія.Цифрова освіта".
Просматривать материалы можно где угодно и когда-либо абсолютно бесплатно. Обеспечиваем детям доступ к обучению. Все будет Украина,
– говорится в сообщении.