Зеленский подписал закон, который повысит стипендии детям-сиротам: детали
Владимир Зеленский подписал изменения в закон о социальной защите детей-сирот. Он имеет целью повысить стипендии для детей, которые лишены родительской опеки.
Этот законопроект Верховная Рада приняла еще 14 июля, отмечает Офис Президент Украины.
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Закон предусматривает повышение размера стипендии для сирот, а также ежегодную денежную помощь, которая позволит покупать учебники и другую учебную литературу.
Уже с 1 января 2021 года детям-сиротам в возрасте 18 – 23 лет во время обучения будет предоставлено право на получение социальной стипендии. Это будет касаться даже тех, кто будет обучаться в частных учебных заведениях. Также вырастут и стипендии для детей-сирот младшего возраста.
Размер такой социальной стипендии составит не менее 150% размера прожиточного минимума для детей. В возрасте до шести лет это получается не менее 2 755 гривен в месяц.
Для детей в возрасте от 6 до 18 лет эта сумма будет еще выше – минимум 3 477 гривен в месяц. Для детей после 18 лет размер стипендии уже будет постоянным – 3 295 гривен.
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