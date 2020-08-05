Владимир Зеленский подписал изменения в закон о социальной защите детей-сирот. Он имеет целью повысить стипендии для детей, которые лишены родительской опеки.

Этот законопроект Верховная Рада приняла еще 14 июля, отмечает Офис Президент Украины.

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Закон предусматривает повышение размера стипендии для сирот, а также ежегодную денежную помощь, которая позволит покупать учебники и другую учебную литературу.

Уже с 1 января 2021 года детям-сиротам в возрасте 18 – 23 лет во время обучения будет предоставлено право на получение социальной стипендии. Это будет касаться даже тех, кто будет обучаться в частных учебных заведениях. Также вырастут и стипендии для детей-сирот младшего возраста.

Размер такой социальной стипендии составит не менее 150% размера прожиточного минимума для детей. В возрасте до шести лет это получается не менее 2 755 гривен в месяц.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет эта сумма будет еще выше – минимум 3 477 гривен в месяц. Для детей после 18 лет размер стипендии уже будет постоянным – 3 295 гривен.

Все эти показатели рассчитаны по прожиточному минимуму на август 2020 года. Уже в декабре должен произойти его незначительный рост, а значит вырастет и размер стипендий.



Не исключено, что еще один рост произойдет и с января 2021 года, когда вступит в силу этот закон.