Ученики 6 класса из села Вербки Волынской области прислали президенту Владимиру Зеленскому поздравления с новогодними праздниками. В письмах дети благодарят за отремонтированную школу, новую столовую и спортзал.

А также дети пожелали, чтобы в Украине наступил мир. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграмме.

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"Ученики 6-Б из Вербки на Волыни в этом году первыми прислали новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимны! Я обязательно приеду еще!", – написал президент.

Он рассказал, что в письмах ученики желают Зеленскому здоровья и счастья, а Украине – мира. Также дети благодарят за отремонтированную школу, построенный спортзал, стадион и новую столовую.

Добавим, что правительство ввело новый перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря 2020 года по Украине. Поэтому в школах разрешено праздновать новогодние праздники классами, но они должны происходить без гостей и родителей учеников.