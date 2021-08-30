Дети и учителя не должны будут сдавать тест на коронавирус, – Кононенко

В Украине учебный год начнут в обычном режиме, хотя на данный момент полностью вакцинировались лишь 29% коллективов школ. Юрий Кононенко заверил, что учеников и учителей не будут заставлять сдавать тест на коронавирус.

Учителей и учеников не заставляют делать вакцинацию или тесты

Начальник главного управления школьного и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко рассказал, что принудительно работников школы не вакцинируют. Также, по его словам, ни дети, ни педагоги не должны будут сдавать тест на коронавирус.

К теме Обучение во время карантина и первый урок: МОН дало разъяснения касательно нового учебного года

Кононенко отметил, что школы в Украине начинают работу очно, но с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции.

"По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тысяч педагогов (это 29%). И еще 145 500 человек (23%) – вакцинированы одной дозой", – заявил он.

В МОН такие показатели считают успешными, однако работают над тем, чтобы увеличивать показатели.

Работаем над пропагандой, над тем, чтобы все работники и работницы имели доступ к вакцине. Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет,

– добавил Кононенко.

Он напомнил, что законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если учреждение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в зеленой зоне.

Как будут работать школы в разных зонах карантина

Юрий Кононенко объясняет, что ограничения зависят от эпидемиологической ситуации в регионе и стране. Например:

Зеленая зона – школы и садики работают в очном режиме. Маски и социальная дистанция остаются среди требований.

Желтая и оранжевая зоны – 80% коллективов должны быть вакцинированы для очного обучения, или школы переходят на дистанционку.

Красная зона – запрещено посещение учебных заведений, но это не касается садиков и начальной школы.

Читайте также Как школам провести линейку на 1 сентября: важные рекомендации Минздрава

Отметим, что на 30 августа все регионы Украины в зеленой зоне карантина. Однако в трех областях эпидемиологические показатели не в пределах нормы:

В Винницкой области второй день подряд наблюдается высокий показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом (вырос до 61,6%). В Черниговской области наблюдается повышение COVID-госпитализаций, на данный момент этот показатель составляет 53,0%. В Черкасской области сохраняется низкий уровень охвата тестирования на коронавирус. Сейчас этот показатель составляет 298, а раньше колебался в пределах 284-292 теста на 100 тысяч населения.

Всего по состоянию на 30 августа зафиксировали более 700 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений обнаружили в Киеве, Черновицкой и Днепропетровской областях.