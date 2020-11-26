Украинским школьникам могут запретить смартфоны на уроках. Нардепы даже зарегистрировали соответствующий законопроект в Раде. Но стоит ли это делать и почему смартфоны хотят запретить?

Довольно часто учителя жалуются на то, что на уроках вместо того, чтобы осваивать учебный материал, школьники играют в игры на своих смартфонах или переписываются с кем-то в соцсетях, сообщает издание DW.

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Поэтому в Верховной Раде хотят кардинально решить эту проблему и с помощью закона запретить использование в школах смартфонов. Сейчас законопроект ждет рассмотрения комитетами.

Почему хотят запретить смартфоны в школах

В документе законопроекта говорится о том, что использование гаджетов будет запрещаться ученикам и учителям, кроме лиц с особыми образовательными потребностями. Но пользоваться смартфонами можно будет в учебных целях.

Автор законопроекта и депутат от фракции ЕС Алексей Гончаренко отмечает, что такая инициатива необходима, чтобы научить детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на соцсети и игры.



Ученик играет в игры на уроке / Фото Texty

"Мы хотим, чтобы дети были сосредоточены на занятиях, научились общаться друг с другом и меньше пользовались соцсетями. Это позволит сократить случаи интернет-буллинга, а также решит вопрос с кражами дорогих смартфонов", – замечает Гончаренко.

По его словам, смартфоны уже запрещены в школах Азербайджана, Греции, Таджикистана и Франции.

Как на этот законопроект реагируют учителя

Сами директора школ удивлены такой инициативой, ведь зачем закон, если сейчас директор школы вместе с детьми и родителями может выбирать, как решать эту проблему в своем заведении.

"Нельзя всех грести под одну гребенку. У меня такие ограничения могут действовать на определенное время в определенном классе после того, как класс сам решит отказаться от смартфонов. А идти по пути запретов – это ложный путь", – считает директор лицея во Львове Андрей Закалюк.

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Он признался, что его учебное заведение регулярно проводит день без смартфонов, где дискутируют о проблеме зависимости и пользы от современных устройств, и это работает лучше, чем запреты. "Наша задача научить детей правильно использовать гаджеты", – говорит Закалюк.

Директор указывает, что смартфоны можно использовать с пользой. К примеру, ученики могут установить на смартфонах электронные дневники, куда будут записывать домашнее задание, а родители будут видеть оценки ребенка. Также на некоторых уроках ученики используют электронные учебники.

Что говорят родители учеников

Родители школьников тоже критически восприняли депутатское предложение. Они говорят, что учителям надо идти в ногу с прогрессом, а с такими запретами мы можем вернуться к гусиному перу.

В общественной организации "Родители SOS" считают инициативу популистской, которая направлена поддержать учителей, которые не готовы подстраиваться под современные реалии.

Если учитель не интересно рассказывает на уроке, заставляет читать скучные параграфы, то естественно дети будут искать в гаджетах утешения. Учителям надо идти в ногу с прогрессом,

– добавляют родители.

К тому же, взрослые уверяют, что запреты малоэффективны, нужно больше работать учителям с самообразованием, чтобы они больше использовали гаджеты в учебном процессе и тем самым привлекали детей к совместному взаимодействию.

Пример школы, где запрещены телефоны

В киевской частной школе "Ух-ты! school" уже четыре года запрещено пользоваться смартфонами в школах. Администрация школы, посоветовавшись с родителями, приняли такое правило. Поэтому, школьники знают, что переступив порог учебного заведения надо забыть о телефоне или планшете.

А если ребенку нужно срочно связаться с родителями, то он говорит администратору, который звонит родителям со школьного смартфона.

Там считают, что для младших школьников важно живое общение и взаимодействие, а также развитие мелкой моторики, а не вождение пальцем по дисплею. А на переменах вместо онлайн-игр дети играют в подвижные игры и больше общаются между собой.

МОН тоже выступает против этого запрета

В Украине в 2007 году уже пытались запрещать гаджеты в школах. Тогда на уровне Министерства образования и науки был издан соответствующий приказ, который отменили в 2014 году. Заместитель МОН Любомира Мандзий заявила, что они против такой инициативы и выступают за большую автономию школ.

Каждая школа должна установить свои правила использования гаджетов, которые должны быть согласованы с родителями. Если это мешает учебе, то надо запретить смартфоны на уроках, но почему ребенок не может пользоваться телефоном на перемене?,

– считает Мандзий.

Заместитель ведомства отмечает, что МОН не допустит сужения прав учащихся и учителей, поскольку это противоречит законодательству и здравому смыслу.