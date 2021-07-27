А на каникулах за всем хозяйством ухаживают педагоги и технические работники. Участки под огороды есть в каждом учебном заведении Калиновской общины, а это 27 школ и 18 садиков.

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Руководительница отдела образования молодежи и спорта Калиновского горсовета Галина Фурман рассказала, что детей таким образом учат выращивать и ухаживать за растениями, а также так заготавливают запасы в школы и садики.

Так, в Калиновской школе №4 уже заквасили огурцы на зиму, заготовили кизил и калину. Директор школы говорит, что обычно 4 – 5 ведер калины отдают солдатам на передовую: повар готовит варенье и его передают защитникам.

А на приусадебном участке в Новогребельской школе ученики и преподаватели собирают огурцы и рвут вишни.

На 50 сотках мы выращиваем все, что необходимо для школьной столовой. Сажаем обязательно картофель, фасоль, лук, огурцы, морковь, свеклу. Кроме того, свеклу еще и продаем,

– говорит директор заведения Вера Лавренюк.

В то же время в Новогребельском садике собирают малину. Там учебное заведение имеет 80 соток огорода, поэтому сажают все, что нужно.

Директор Корделовской школы Виталий Олих рассказывает, что, кроме овощей и ягод, в школе на зиму сушат лекарственные травы, в частности ромашку, мяту и липу, ведь это здоровье детей.

Зато в Черепашинецкой школе есть собственный яблоневый сад, а в позапрошлом году местный фермер подарил сотню кустов смородины. Помогают собирать смородину ученики 6 классов.

"Это наша школа. Мы здесь собираем смородину, горох, рвем сорняк. Зимой из этих ягод нам варят компот", – говорит ученица Оксана Салфетникова. Директор Оксана Смук добавляет, что работой на пришкольном участке заняты все.



В школах заготавливают овощи на зиму / Фото "Общественное"

К слову, в Госслужбе качества образования заверили, что новый санитарный регламент, вступивший в силу с 1 января 2021 года, не предусматривает привлечение школьников к работе в школе, в частности к мытью полов и окон, уборке классов и лабораторий и тому подобное.

В регламенте термин "самообслуживание" означает лишь уборку за собой и содержание своего рабочего места в чистоте. Но продолжительность его не должна превышать 1 час в неделю.