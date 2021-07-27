В дошкольном стандарте Сингапура прописано, что дети должны получать удовольствие от наблюдения за окружающей средой и познания мира. Ведь малышам нравится все изучать. И на этих природных способностях должно основываться образование.

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Прежде всего дети в садике этой страны должны чувствовать себя счастливыми, ведь без этого речь не может идти о результативном обучении.

Так, желаемыми результатами дошкольного обучения стандарт называет:

прочные моральные и социальные ценности;

умение работать и играть с другими;

позитивная Я-концепция (то есть самоосознание) и уверенность;

сильный интерес к вещам вокруг детей;

способность эффективно общаться на английском и родном языках;

физический контроль и манипулятивные навыки (физическое развитие, ощущение тела, умение им управлять и навыки самообслуживания);

позитивное отношение к здоровому образу жизни;

положительные семейные ценности и прочные связи с сообществом.

Главная цель садов в Сингапуре – учить детей думать, а обучение направлено прежде всего на развитие речевых навыков, способность анализировать информацию и осознания своих чувств и потребностей.

Принципы дошкольного образования в Сингапуре

Целостный подход к развитию и обучению

Там считается, что каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе к раскрытию его потенциала, на основе чего должно происходить эффективное раннее обучение.

Так, дети дошкольного возраста в Сингапуре приобретают опыт в шести основных отраслях:

эстетика и творческое выражение (дети могут выражать свои чувства и идеи),

экологическая осведомленность (дети наблюдают ближайшее окружение и учатся делать выводы),

язык и грамотность (там популярны ролевые игры, пение, рифмы и чтение, а также погружение в богатую языковую среду),

развитие двигательных навыков (ведь приводит к стимуляции и развитию мозговых функций),

математика (дети учатся использовать символы, цифры, названия фигур и т. д),

самосознание (понимание и соблюдение ценностей и правил общества, но и индивидуальные потребности, амбиции и стремления каждого ребенка).

Комплексное обучение

Дети дошкольного возраста не различают обучение по дисциплинам, они обретают новые знания. Поэтому обучение должно быть интегрированным и междисциплинарным, что позволяет понимать не только отдельные темы но и их взаимосвязь.

Активное слушание и поддержка

Внимание взрослых к детским интересам, потребностям и интересам вместо заполнения рабочих тетрадей или повторения упражнений.

Кроме того, дошкольники должны чувствовать удовольствие и независимость, изучая новое. Ожидания и требования взрослого должны опираться на индивидуальные особенности ребенка. Воспитатель лишь направляет работу, ребенок ищет и может делать ошибки.

Обучение через взаимодействие и игру

Внимательное слушание, понимание и сопереживание – основа взаимодействия. Причем касается она всех: дети учатся слушать сверстников и взрослых и высказывать свое мнение, а взрослые должны внимательно относиться к мыслям воспитанников.



Обучение ребенка в садике / Фото Pexels

Еще один хороший инструмент для развития ребенка и стимулирования его творческих способностей – игра. Она помогает делать выбор, выражать чувства, совершенствовать знание языка и тому подобное.

Чему учат дошкольников

Все начинается с индивидуальности ребенка. Обучение малышей не ускоряют и не требуют от всей группы выполнять задания на одном уровне. Там нельзя сравнивать ребенка с другими. Воспитатели должны наблюдать за ребенком, чтобы своевременно реагировать на особые образовательные потребности и сложности в обучении в случае их появления. Воспитатели должны создать среду, в которой дети чувствуют себя защищенными и ценными и включены в обучение. Детей можно и нужно поощрять задавать вопросы и рисковать.

Обучение становится эффективным, когда взрослый:

планирует занятие, которое будет актуальным, творческим и обязательно приятным для ребенка;

использует случайные возможности для обучения и объяснений;

может объяснить ребенку цель занятия;

использует многообразие языка для общения с ребенком;

поддерживает ребенка и мотивирует его учиться;

видит обучение минимум,= на шаг вперед.

Кроме того, важно сотрудничество воспитателей с родителями, обмен опытом и наблюдениями. Так, взрослые работают вместе над развитием потенциальных возможностей ребенка и эффективностью обучения в целом.

К слову, в детских садах Польши используют любые ситуации для обучения. Взрослые формируют безопасную среду, где ребенок может эффективно учиться. Чему учат дошкольников в Польше – читайте в материале.