В дошкольном стандарте Сингапура прописано, что дети должны получать удовольствие от наблюдения за окружающей средой и познания мира. Ведь малышам нравится все изучать. И на этих природных способностях должно основываться образование.
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Прежде всего дети в садике этой страны должны чувствовать себя счастливыми, ведь без этого речь не может идти о результативном обучении.
Так, желаемыми результатами дошкольного обучения стандарт называет:
- прочные моральные и социальные ценности;
- умение работать и играть с другими;
- позитивная Я-концепция (то есть самоосознание) и уверенность;
- сильный интерес к вещам вокруг детей;
- способность эффективно общаться на английском и родном языках;
- физический контроль и манипулятивные навыки (физическое развитие, ощущение тела, умение им управлять и навыки самообслуживания);
- позитивное отношение к здоровому образу жизни;
- положительные семейные ценности и прочные связи с сообществом.
Главная цель садов в Сингапуре – учить детей думать, а обучение направлено прежде всего на развитие речевых навыков, способность анализировать информацию и осознания своих чувств и потребностей.
Принципы дошкольного образования в Сингапуре
Целостный подход к развитию и обучению
Там считается, что каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе к раскрытию его потенциала, на основе чего должно происходить эффективное раннее обучение.
Так, дети дошкольного возраста в Сингапуре приобретают опыт в шести основных отраслях:
- эстетика и творческое выражение (дети могут выражать свои чувства и идеи),
- экологическая осведомленность (дети наблюдают ближайшее окружение и учатся делать выводы),
- язык и грамотность (там популярны ролевые игры, пение, рифмы и чтение, а также погружение в богатую языковую среду),
- развитие двигательных навыков (ведь приводит к стимуляции и развитию мозговых функций),
- математика (дети учатся использовать символы, цифры, названия фигур и т. д),
- самосознание (понимание и соблюдение ценностей и правил общества, но и индивидуальные потребности, амбиции и стремления каждого ребенка).
Комплексное обучение
Дети дошкольного возраста не различают обучение по дисциплинам, они обретают новые знания. Поэтому обучение должно быть интегрированным и междисциплинарным, что позволяет понимать не только отдельные темы но и их взаимосвязь.
Активное слушание и поддержка
Внимание взрослых к детским интересам, потребностям и интересам вместо заполнения рабочих тетрадей или повторения упражнений.
Кроме того, дошкольники должны чувствовать удовольствие и независимость, изучая новое. Ожидания и требования взрослого должны опираться на индивидуальные особенности ребенка. Воспитатель лишь направляет работу, ребенок ищет и может делать ошибки.
Обучение через взаимодействие и игру
Внимательное слушание, понимание и сопереживание – основа взаимодействия. Причем касается она всех: дети учатся слушать сверстников и взрослых и высказывать свое мнение, а взрослые должны внимательно относиться к мыслям воспитанников.
Обучение ребенка в садике / Фото Pexels
Еще один хороший инструмент для развития ребенка и стимулирования его творческих способностей – игра. Она помогает делать выбор, выражать чувства, совершенствовать знание языка и тому подобное.
Чему учат дошкольников
- Все начинается с индивидуальности ребенка. Обучение малышей не ускоряют и не требуют от всей группы выполнять задания на одном уровне. Там нельзя сравнивать ребенка с другими.
- Воспитатели должны наблюдать за ребенком, чтобы своевременно реагировать на особые образовательные потребности и сложности в обучении в случае их появления.
- Воспитатели должны создать среду, в которой дети чувствуют себя защищенными и ценными и включены в обучение. Детей можно и нужно поощрять задавать вопросы и рисковать.
Обучение становится эффективным, когда взрослый:
- планирует занятие, которое будет актуальным, творческим и обязательно приятным для ребенка;
- использует случайные возможности для обучения и объяснений;
- может объяснить ребенку цель занятия;
- использует многообразие языка для общения с ребенком;
- поддерживает ребенка и мотивирует его учиться;
- видит обучение минимум,= на шаг вперед.
Кроме того, важно сотрудничество воспитателей с родителями, обмен опытом и наблюдениями. Так, взрослые работают вместе над развитием потенциальных возможностей ребенка и эффективностью обучения в целом.
К слову, в детских садах Польши используют любые ситуации для обучения. Взрослые формируют безопасную среду, где ребенок может эффективно учиться. Чему учат дошкольников в Польше – читайте в материале.